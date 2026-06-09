Ушла на озеро и не вернулась: завершены поиски пропавшей 10-летней девочки

Фото: © РИА Новости/Александр Чердинцев

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Ребенка обнаружили в квартире жилого дома без видимых повреждений, сообщила Ирина Волк.

Полицейские Ханты-Мансийского автономного округа нашли живой и невредимой десятилетнюю девочку, которая пропала два дня назад. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Мои коллеги в Ханты-Мансийском автономном округе нашли пропавшую два дня назад 10-летнюю девочку», — написала она.

По информации Волк, мать обратилась в дежурную часть УМВД по Нижневартовску 8 июня около 23:00 и рассказала, что дочь ушла гулять на городское озеро и не вернулась. На поиски немедленно подняли весь личный состав городской полиции.

Благодаря оперативно принятым мерам ребенка удалось обнаружить в квартире жилого дома. Внешних телесных повреждений у девочки не выявлено. Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося, после чего собранные материалы будут переданы по подследственности.

Ранее 5-tv.ru подробнее рассказал, как в Нижневартовске пропала десятилетняя девочка и как ее искали полицейские вместе с волонтерами отряда «Азимут».

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