Гастроэнтеролог объяснила, кому сырой чеснок может навредить

Фото: © РИА Новости/Николай Хижняк

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Можно ли считать приправу натуральным лекарством?

Многие привыкли считать чеснок не просто острой приправой, а натуральным лекарством, особенно в сезон простуд. Однако гастроэнтеролог Екатерина Кашух в интервью URA.RU предупредила, что в некоторых случаях этот продукт способен серьезно навредить здоровью.

Специалист пояснила, что полезные свойства чеснока связаны с антиоксидантами и веществом аллицином, которое борется с бактериями. Регулярное употребление действительно способствует укреплению сосудов и нормализации давления.

Если у человека больной желудок, язва, панкреатит или холецистит, чеснок может навредить. Острые вещества в его составе раздражают слизистую и заставляют желудок и поджелудочную железу работать активнее. Из-за этого болезни обостряются. То же самое касается желчного пузыря: сырой чеснок стимулирует выброс желчи и способен вызвать резкий спазм. На языке врачей это называется печеночной коликой. Поэтому если желчный пузырь не в порядке, про чеснок лучше забыть, особенно во время обострения.

Что касается распространенного мифа о лечении простуды, то данные исследований неубедительны.

«Чеснок не нужен для лечения простуды. Для профилактики респираторных инфекций этот продукт может присутствовать только в составе сбалансированного рациона, но не как самостоятельное лечебное средство», — рассказала Екатерина Кашух.

Если у вас уже температура и слабость, нагружать пищеварение сырым чесноком не нужно. Он может быть только частью обычного здорового питания, но не лекарством.

Здоровому взрослому человеку хватит одного или двух зубчиков в день. Детям специально давать чеснок не надо, но и бояться его не стоит — главное, отслеживать самочуствие.

Чтобы получить максимум пользы, добавляйте чеснок в самом конце готовки, не жарьте и не варите долго. В сыром виде сохраняются витамины (С, В6, Е, калий, магний, железо), но в вареном он мягче для желудка.

Также важно помнить: большие порции чеснока нельзя сочетать с препаратами, разжижающими кровь, из-за риска кровотечений. Аллергия на продукт встречается редко, но возможна в виде сыпи или зуда.

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