Вырастет крупной и сладкой: чем и когда удобрять морковь для урожайности

URA.RU: морковь нужно удобрять три раза за сезон с азотом и фосфором

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

При неправильной подкормке корнеплоды могут искривиться, потрескаться и потерять вкус.

Морковь нуждается в нескольких подкормках за сезон для того, чтобы корнеплоды выросли крупными, плотными и сладкими. Для хорошего урожая важно учитывать сроки внесения удобрений, состояние почвы и фазу развития растения. Подробнее об этом рассказало издание URA.RU.

Когда и как нужно подкармливать морковь

Обычно морковь подкармливают три раза за сезон. Первую подкормку проводят примерно через три недели после появления всходов. В этот период растению нужны растворимые удобрения с азотом и фосфором.

Вторую подкормку делают спустя две недели после первой. Во время нее используют похожий состав.

Третий этап приходится на период активного формирования корнеплода. В это время моркови особенно нужны марганец и бор. В зависимости от региона такую подкормку проводят в конце июля или в августе.

Чем лучше всего проводить подкормку моркови

Азот и фосфор особенно важны на ранних стадиях роста моркови. При нехватке азота листья начинают желтеть и вянуть, а сами корнеплоды становятся мелкими и менее вкусными. Однако во второй половине лета с азотными удобрениями нужно быть осторожнее: их избыток приводит к активному росту ботвы, тогда как корнеплод развивается хуже.

Фосфор помогает моркови формировать более ровный и плотный корнеплод, улучшает вкус и способствует накоплению сладости. Лучше всего вносить фосфорные удобрения еще осенью, во время перекопки участка.

Марганец необходим растению для нормального фотосинтеза и образования хлорофилла. Если этого элемента не хватает, зеленая масса развивается медленнее. В свою очередь бор укрепляет сердцевину моркови, помогает избежать пустот внутри корнеплода и делает вкус более сладким за счет накопления сахаров.

Как правильно удобрить морковь

Для первой и второй подкормки можно использовать мочевину или аммиачную селитру. Например, 20 граммов мочевины растворяют в десяти литрах воды. Также подойдет комплексный раствор: на десять литров воды берут 20–25 граммов азотного удобрения, 30 граммов фосфорного и 20 граммов калийного.

Если же листья моркови заметно бледнеют, можно провести внекорневую подкормку, то есть обработать растение по листу. Для фосфорно-калийного раствора столовую ложку суперфосфата сначала следует растворить в двух литрах горячей воды, затем довести объем до десяти литров холодной водой и добавить столовую ложку сульфата калия. Расход такого раствора составляет около десяти литров на квадратный метр грядки.

Для третьей подкормки надо использовать раствор перманганата калия. На десять литров воды достаточно двух-трех граммов вещества. Поливать таким составом следует только заранее увлажненные грядки. Также в начале июля можно применить борную кислоту: десять граммов препарата растворить в десяти литрах воды. Обработку нужно проводить по ботве или через полив, следя, чтобы раствор попадал на листья.

Что не подходит для удобрения моркови

При этом специалисты предупредили, что свежий навоз для моркови использовать не стоит. Как пояснили в Россельхозцентре, такая подкормка может ухудшить качество урожая: корнеплоды нередко становятся кривыми, разветвленными, трескаются и теряют вкус.

Опасен и переизбыток азота. В этом случае растение начинает активно наращивать ботву, а сама морковь получается мелкой, жесткой, разветвленной и иногда горчит. В связи с этим азотные удобрения лучше не применять во второй половине лета.

Еще одна частая ошибка — это внесение удобрений в сухую землю. Перед подкормкой грядки обязательно нужно поливать. Иначе высокая концентрация солей в почве может повредить молодые корни и привести к ожогам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем морковь полезна для кожи и организма.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.