Маркетплейсы против магазинов: где шопинг опаснее для кошелька

Шопинг на маркетплейсах может быть невыгодным по сравнению с офлайн-магазинами

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Покупатели все чаще возвращаются к офлайн-покупкам — и на это есть ряд причин.

Еще несколько лет назад маркетплейсы казались идеальным решением: огромный выбор, низкие цены, доставка до двери и возможность заказать буквально все — от зубной щетки до холодильника за пару кликов.

Но вместе с популярностью онлайн-покупок растет и число претензий покупателей. Подделки, импульсивные траты, сложности с возвратом и психологические ловушки заставляют многих задуматься: а действительно ли маркетплейсы так удобны, как кажется?

В чем плюсы и минусы онлайн-шопинга и почему обычные магазины рано списывать со счетов — в материале 5-tv.ru.

Почему маркетплейсы стали настолько популярными

Секрет успеха онлайн-площадок прост: они экономят время. Не нужно ехать в торговый центр, искать нужный товар среди десятков витрин и стоять в очередях. Достаточно открыть приложение и оформить заказ за несколько минут.

Кроме того, маркетплейсы создают ощущение бесконечного выбора. Если в обычном магазине представлены десятки товаров, то на крупных площадках их могут быть миллионы. Добавьте к этому регулярные скидки, бонусы, акции и быструю доставку — и становится понятно, почему многие россияне стали покупать в интернете даже продукты питания.

Однако именно эти преимущества нередко становятся источником проблем.

Главная опасность маркетплейсов

Специалисты по потребительскому поведению давно отмечают, что онлайн-шопинг провоцирует человека тратить больше денег, чем он планировал изначально.

Когда покупатель приходит в обычный магазин, у него есть конкретная цель. В приложении маркетплейса все устроено иначе. Алгоритмы постоянно предлагают новые товары, показывают рекомендации, напоминают о скидках и ограниченных предложениях.

В результате человек заходит купить зарядку для телефона, а через 20 минут обнаруживает в корзине новые наушники, органайзер для кухни, спортивную бутылку и еще несколько вещей, без которых прекрасно обходился раньше.

Психологи называют это «эффектом низкого порога покупки». Деньги списываются незаметно, физического контакта с наличными нет. Траты воспринимаются менее болезненно, чем в обычном магазине.

Подделки и товары сомнительного качества

Еще одна проблема, с которой регулярно сталкиваются покупатели — несоответствие ожиданий реальности. На фотографиях товар может выглядеть идеально. Но после получения оказывается, что материал отличается от заявленного, размеры не совпадают, а качество значительно хуже обещанного.

Особенно часто такие ситуации возникают при покупке одежды, обуви, косметики, электроники и товаров известных брендов.

Маркетплейсы постепенно усиливают контроль над продавцами, однако полностью исключить риск покупки контрафакта или товара сомнительного происхождения пока невозможно.

В обычном магазине покупатель может заранее оценить качество вещи, потрогать ее, примерить или проверить работу техники. В интернете приходится доверять фотографиям и отзывам, которые далеко не всегда оказываются объективными.

Отзывы тоже могут обманывать

Многие уверены, что большое количество положительных отзывов гарантирует качество товара. На практике все сложнее.

Эксперты по электронной коммерции регулярно фиксируют случаи накрутки оценок и публикации заказных комментариев. Некоторые продавцы предлагают бонусы за хорошие отзывы или создают искусственную активность вокруг своих товаров.

Кроме того, покупатели чаще оставляют отзывы сразу после получения заказа, а не спустя несколько месяцев использования. Поэтому высокие оценки не всегда отражают реальное качество продукции. Из-за этого ориентироваться только на рейтинг становится сложнее.

Возврат товара не всегда проходит без проблем

Формально законодательство защищает покупателей как в офлайн-, так и в онлайн-торговле. Однако на практике возврат через маркетплейсы иногда превращается в отдельный квест.

Возникают споры о причинах брака, сроках возврата денег или состоянии товара после использования. Особенно неприятны ситуации с дорогой техникой и электроникой.

В обычном магазине многие вопросы можно решить на месте, поговорив с сотрудником. В интернете же покупателю приходится общаться через формы обратной связи, чат-боты или службы поддержки. Большинство проблем решается, но времени и нервов это нередко требует много.

Офлайн-магазины остаются актуальными

Несмотря на стремительный рост интернет-торговли, традиционный шопинг никуда не исчез.

Главное преимущество обычного магазина — возможность увидеть товар своими глазами. Это особенно важно при покупке одежды, мебели, бытовой техники, косметики и других товаров, где большое значение имеют внешний вид, материалы и ощущения от использования.

Кроме того, офлайн-покупки помогают лучше контролировать расходы. Человек реже совершает спонтанные заказы и чаще придерживается заранее составленного списка. Для многих важен и сам процесс выбора. Поход по магазинам остается способом провести время, а не просто получить товар.

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