Юморист Геннадий Хазанов заявил, что израильские врачи спасли ему жизнь

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

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Много лет артист живет на две страны.

Израильские врачи спасли жизнь народному артисту РСФСР Геннадию Хазанову. Об этом юморист рассказал в подкасте «От реки до моря» на YouTube-канале блогеров Ильи Аксельрода и Яна Левинзона.

«Это было без малого шесть лет назад. Счет уже шел на какие-то, я думаю, сутки», — поделился 80-летний Хазанов.

О том, какие именно проблемы со здоровьем привели знаменитого артиста в больницу Тель-Авива, он решил умолчать. Однако Хазанов обратил внимание на то, что обратиться за помощью за границу ему порекомендовали московские специалисты после того, как якобы не смогли найти причину недомогания юмориста.

Многие годы Геннадий Хазанов живет на две страны — Россию и Израиль.

Ранее стало известно, что на крышу дома лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича* в Израиле упала иранская ракета. Жена музыканта Эйнат Кляйн подошла к ситуации с иронией, в то время как сам Макаревич негодует.

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* — признан иноагентом по решению минюста на территории РФ