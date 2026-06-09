На портале Госуслуги появится тревожная кнопка — что известно
Госдума приняла закон, который вводит тревожную кнопку на «Госуслугах»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет
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Эта мера направлена на борьбу с киберпреступностью.
На пленарном заседании Государственная дума во втором и третьем чтении приняла закон, который вводит тревожную кнопку на портале Госуслуги. Об этом сообщило агентство РИА Новости.
Также согласно поправкам, операторы связи теперь будут обязаны блокировать номера телефонных мошенников и возмещать ущерб в случае своей ошибки.
Уточняется, что тревожная кнопка позволит гражданам России жаловаться на мошенников: на номера, которые, как им кажется, принадлежат преступникам. Сигналы от граждан будут поступать в государственную информационную систему. После чего банки, операторы связи и полиция должны будут реагировать на «онлайн заявления». То есть, например, операторы обязаны немедленно прекратить обслуживать такие сим-карты.
Конкретные алгоритмы действие пока находятся в разработке. Их в скором времени определит и утвердит правительство России. Парламентарии уверены, что такая мера поможет уменьшить количество жертв телефонных мошенников.
Помимо этого, в ходе пленарного заседания Госдума ввела детские сим-карты. Эта мера также направлена на борьбу с киберпреступностью.
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