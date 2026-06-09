Госдума приняла закон о лицензировании торговли табачной продукцией

Фото: © РИА Новости/Елена Пунина

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Новые правила также затронут закупку, хранение, поставку сырья и развозную продажу.

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о введении лицензирования розничной и оптовой торговли табачной и никотинсодержащей продукцией в России. Новые правила также затронут закупку, хранение, поставку сырья и развозную торговлю.

Как пояснили в аппарате заместителя председателя правительства России Дмитрия Григоренко, лицензирование должно сделать рынок более прозрачным, сократить долю нелегального оборота и ограничить доступ несовершеннолетних к табаку и вейпам.

Под лицензирование попадут закупка табачной и никотинсодержащей продукции и сырья для нее, хранение и поставка такой продукции в рамках оптовой торговли, а также розничная и развозная продажа.

Как будет действовать закон в регионах

Лицензии на оптовую торговлю будет выдавать Росалкогольтабакконтроль. За розничную и развозную торговлю будут отвечать органы исполнительной власти регионов. Доходы от выдачи лицензий будут поступать в федеральный и региональные бюджеты.

Срок действия лицензии составит не более пяти лет. Для ее получения предпринимателям и компаниям нужно будет выполнить ряд требований, в числе которых уплата госпошлины и отсутствие налоговой задолженности более трех тысяч рублей.

Для розничной торговли с 1 марта 2028 года появится дополнительное условие. Соискатель лицензии должен будет иметь торговый объект площадью не менее пяти квадратных метров. Помещение может находиться в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении, аренде или безвозмездном пользовании (если речь идет об объекте «Почты России». — Прим. ред.).

Регионы смогут увеличить минимальную площадь торгового объекта своими законами, но не более чем в два раза.

Закон также уточнил правила торговли рядом с образовательными организациями. Границы прилегающих территорий, на которых запрещена розничная продажа табачной и никотинсодержащей продукции, кальянов и устройств для потребления никотина, будут определять местные власти. В Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе этим займутся власти самих городов. Порядок установит правительство России, а границы будут определяться с учетом общественных обсуждений.

Когда закон вступит в силу

Основная часть закона вступит в силу 1 октября 2026 года. При этом для отдельных положений предусмотрены другие сроки.

Так, оптовая и розничная торговля без лицензии будет под запретом с 1 марта 2027 года. Также нельзя будет принимать на хранение табачную и никотинсодержащую продукцию и сырье от организаций и индивидуальных предпринимателей, у которых нет такой лицензии.

В системе «Честный знак» с 1 сентября 2027 года введут прослеживаемость движения табачной и никотинсодержащей продукции по всем местам деятельности лицензиата.

Тогда как норма о предоставлении по межведомственному запросу данных о регистрации транспортного средства, с которого планируется развозная торговля табачной и никотинсодержащей продукцией, начнет действовать лишь с 1 сентября 2029 года.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Путин подписал закон о штрафах за нарушения при продаже табачной продукции.

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