Били и не давали уехать: пациент рассказал, как над ним издевалась в ребцентре

Пациента ребцентра в Луховицах избивали и не давали самостоятельно уехать

Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова

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После жалоб на организацию возбудили уголовное дело.

Пациент реабилитационного центра «Мост надежды», расположенного в подмосковных Луховицах, рассказал, как столкнулся с издевательствами, сообщил источник 5-tv.ru. Мужчина обратился в правоохранительные органы.

В своем заявлении пострадавший сообщил о многократных избиениях и незаконном лишении свободы со стороны администрации центра.

По словам пациента, через два месяца после начала лечения сотрудники рехаба принудили его подписать документы о «добровольном» пребывании. Также мужчину заставили записать видеозапись с подтверждением этого факта.

Прокуратура Московской области опубликовала официальные данные. Согласно им, в сентябре 2025 года в центр поступил мужчина, у которого сотрудники учреждения изъяли лекарства, назначенные лечащим врачом. Кроме того, в ведомстве сообщили о возможных случаях применения физической силы к пациентам и незаконного удержания граждан в центре.

На основании этих фактов следственные органы возбудили уголовное дело. Оно квалифицировано по двум статьям: оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и незаконное лишение свободы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в правительстве предлагают отправлять в рехаб водителей , которые попались на езде в нетрезвом виде.

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