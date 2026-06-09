Мужчина натравил собаку на фанатов «Локомотива» в Уфе

Фото: 5-tv.ru

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Хозяин животного также использовал против болельщиков газовый баллончик.

В Уфе мужчина натравил свою собаку на фанатов спортивного клуба «Локомотив». Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

Он рассказал, что ночью 8 мая компания друзей возвращалась домой. Между собой приятели кричали: «Локомотив — чемпион». Это привлекло внимание прохожего, гуляющего с животным.

«Рядом проходил мужчина с собакой, начал делать им замечания, спрашивать», — уточнил источник.

По его словам, прохожий достал газовый баллончик и распылил его в сторону одного из приятелей. После начал угрожать, что спустит на них собаку. Затем мужчина действительно снял намордник и натравил своего питомца на компанию.

«Они побежали в сторону стоявшей машины, но собака догнала и укусила одного за бочок, другого в ногу», — добавил инсайдер.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в селе Солодушино Волгоградской области произошла массовая драка между местными жительницами, в ходе которой участницы использовали палки и метлы. Сотрудниками правоохранительных органов были задержаны девять женщин.

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