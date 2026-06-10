Не лень, а сигнал: почему ребенок отказывается учиться

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

За нежеланием ходить в школу и делать домашние задания могут скрываться стресс, гаджеты и проблемы с самостоятельностью.

Нежелание ребенка ходить в школу или садиться за уроки не всегда связано с обычной ленью. Иногда за таким поведением стоят проблемы с учебой, стресс, конфликты в школе, перегрузка гаджетами или отсутствие сформированной самостоятельности. Об в беседе с 5-tv.ru рассказала детский психолог Ирина Таранова.

По словам эксперта, родителям важно не торопиться с обвинениями и сначала разобраться, почему ребенок сопротивляется учебе. Причины могут быть самыми разными: от неуспеваемости и трудностей с освоением материала до неприятных ситуаций в классе. Все это влияет на то, как школьник относится к урокам, домашним заданиям и походам в учебное заведение.

«Первым делом нужно найти причину такого поведения, попытаться с этой причиной справиться. Если ребенок отказывается ходить в школу и вызывают у него эмоциональные реакции темы касательно школы и выполнения домашнего задания, то это повод для того, чтобы просить помощи психолога», — отметила эксперт.

Психолог добавила, что сейчас действительно часто встречаются ситуации, когда дети объясняют отказ от учебы словами «я просто не хочу». Иногда это доходит до истерик, прогулов и полного нежелания куда-либо идти. В таких случаях, по словам специалиста, семье уже может понадобиться профессиональная помощь.

Важно развивать самостоятельность

Отдельно эксперт подчеркнул, что самостоятельность и ответственность не появляются у ребенка внезапно в подростковом возрасте. Их нужно формировать заранее — еще в дошкольные годы или в начальной школе.

Если родители постоянно делают все вместе с ребенком, сидят рядом над каждым заданием и полностью подстраивают свою жизнь под него, школьник может так и не научиться отвечать за собственные обязанности.

«Очень часто родители сидят с детьми, очень часто родители отказываются, например, от работы, все свое свободное время посвящают ребенку. И ребенок таким образом не научается быть самостоятельным, а значит, и ответственным за то, что он делает», — пояснил психолог.

По словам специалиста, в дальнейшем у такого ребенка может закрепиться позиция «я не хочу». При этом внутренняя ответственность за учебу, домашние задания и другие обязательства не формируется. Важно постепенно давать детям посильные задачи и учить их завершать дела самостоятельно.

Как стресс влияет на учебу

Еще одной причиной проблем с учебой может стать стресс. Если ребенок находится в напряжении, ему становится сложнее концентрироваться даже на привычных заданиях. Это особенно заметно в средних классах, когда школьная нагрузка растет, а эмоциональная устойчивость еще только формируется.

По словам психолога, стресс влияет не только на настроение, но и на способность выполнять повседневные задачи. Поэтому ухудшение успеваемости или отказ от уроков могут быть сигналом того, что ребенок столкнулся с серьезными переживаниями.

Чем опасна перегрузка гаджетами

Гаджеты также могут серьезно влиять на учебу. По словам психолога, чрезмерное использование телефона, планшета или компьютера приводит к усталости мозга, перенапряжению и перенасыщению информацией. В таком состоянии ребенку сложно сесть за работу, требующую внимания и усидчивости.

«Когда ребенок сидит в гаджетах, он не замечает, как проходит время. Вместе с тем время проходит, усталость у ребенка копится, и тогда уже никаких ресурсов на выполнение домашнего задания нет», — подчеркнул эксперт.

При этом специалист отметил, что одними гаджетами проблему объяснять нельзя. Как правило, отказ от школы и уроков связан не с одной причиной, а с целым комплексом трудностей. Поэтому важно не просто забрать телефон, а понять, что именно происходит с ребенком.

Когда стоит обратиться к психологу

Родителям бывает сложно самостоятельно найти первопричину. Нередко взрослые реагируют по принципу «мы в свое время учились — и ничего» или считают, что сами обходились без психологов, а значит, и их ребенок должен справиться сам. Однако такой подход может только отдалить решение проблемы.

Особенно внимательными нужно быть в предпубертатном и подростковом возрасте. В этот период дети не всегда готовы обсуждать с родителями тревоги, конфликты, страхи и переживания, связанные со школой. Иногда им легче открыться стороннему взрослому, чем членам семьи.

Психолог отметил, что консультация специалиста может помочь ребенку безопасно проговорить то, о чем он не решается сказать дома, а родителям — увидеть ситуацию без обвинений и давления.

«В таком предпубертате, пубертате есть вещи, которые детям сложно обсуждать с родителями, и обсуждать это с посторонним человеком гораздо легче. Особенно в подростковом возрасте, когда теряется авторитет родителей как этап такого периода», — добавил эксперт.

Специалист подчеркнул: если ребенок резко отказывается учиться, болезненно реагирует на разговоры о школе, не делает домашние задания или начинает прогуливать уроки, это не стоит списывать только на капризы. В такой ситуации важно искать причину, снижать перегрузку, ограничивать бесконтрольное использование гаджетов, развивать самостоятельность и при необходимости обращаться за психологической помощью.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.