Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE apa; 5-tv.ru

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Пресс-секретарь президента РФ уточнил, американцы сделают это в случае необходимости.

В случае необходимости США оперативно проинформируют Россию о разговоре с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля отметил, что Москва пока не располагает информацией о деталях разговора Киева и Вашингтона: беседа состоялась совсем недавно.

«Если там было что-то содержательное, какие-то новации, которые требуют передачи нам, то, конечно же, американские переговорщики сделают это весьма оперативно», — уточнил Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Также пресс-секретарь президента РФ напомнил, что рабочие каналы диалога между Украиной, США и Россией работают.

Накануне Дмитрий Песков сказал, что террористические действия ВСУ несут серьезную угрозу для мирных переговоров. Такое заявление прозвучало после того, как ВСУ с помощью беспилотников атаковали поезд Москва-Симферополь. В результате чего погиб помощник машиниста. Пострадавших среди пассажиров не было.

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