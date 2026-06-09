Российские синхронистки-юниоры с триумфом вернулись в Москву из Люксембурга

Фото, видео: 5-tv.ru

Спортсменки взяли все золотые медали чемпионата.

Наши юниоры вернулись с триумфального первенства Европы по синхронному плаванию. Соревнования проходили в Люксембурге.

Российские спортсмены завоевали все золото чемпионата. На турнире сборная выступала без ограничений — наш гимн звучал семь раз. В аэропорту Внуково победителей встречали с флагами и караваем.

«Я очень рада, что нам удалось завоевать золото. Мы смогли спеть гимн в прекрасной форме с флагом. Это очень круто, я очень рада», — рассказала победитель в произвольной программе дуэтов на юношеском первенстве Европы Эмилия Осиюк.

В копилке наших спортсменов также серебро и бронза. Напомним, что 13 апреля Международная федерация водных видов спорта полностью восстановила права российских атлетов, допустив их ко всем мировым стартам.

Российская сборная также выиграла командный кубок на ЧЕ в Люксембурге. Спортсменки стали лучшими с большим отрывом.

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