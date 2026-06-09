Драка с Киркоровым, стычка с Басковым: Тодоренко потеряла границы разумного

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Складывается ощущение, что артистка превращает любое светское мероприятие в балаган.

Телеведущая Регина Тодоренко окончательно потеряла границы разумного: драка с Киркоровым, стычка с Басковым — чего ждать дальше?

Кажется, звезда «Орла и решки» окончательно уверовала в собственную неприкосновенность. В погоне за очередной порцией хайпа телеведущая Регина Тодоренко превращает любое светское мероприятие в балаган, где правила хорошего тона просто отсутствуют. Сперва она поскандалила с Николаем Басковым из-за гримерки, потом устроила потасовку с Филиппом Киркоровым за статуэтку ТЭФИ. Похоже, диагноз «звездная болезнь» перешел в острую форму.

В материале 5-tv.ru — громкие перфомансы телеведущей, которые наблюдала вся страна.

Трусы, крики и позор на публике

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Первая «ласточка» прилетела прямо на премию МУЗ-ТВ. Видео, разлетевшееся по социальным сетям, зафиксировало момент, когда народный артист России Николай Басков был вынужден повысить голос на телеведущую. Причина оказалась проста: Тодоренко по ошибке (или нагло) заняла чужую гримерку, предназначенную для «натурального блондина». Басков, увидев этот захват, решил поставить зарвавшуюся коллегу на место, пусть и в шутливой форме.

«Девочка, научись вести себя!» — громогласно прогремело на весь коридор.

Но Тодоренко не была бы собой, если бы не опустила диалог до уровня коммунальной кухни. Регина не растерялась и в своем фирменном стиле выдала перл, за который должно быть стыдно перед собственной матерью: она громко поинтересовалась, не Баскову ли принадлежат трусы, которые лежат у нее в гримерке. Басков ответил изящно, подчеркнув, что нижнее белье точно не его, а, скорее всего, мужа Регины — певца Влада Топалова. Оставим за скобками вопрос, почему чужие семейные трусы вообще фигурируют в рабочем помещении, но факт остается фактом: вместо извинений за занятое пространство зрители услышали пошлую нелепицу.

Позже, комментируя скандал для 5-tv.ru, Тодоренко решила сделать вид, что, мол, «пошутила».

«Ненавижу Баскова, он не имеет права вообще себя так вести с женщиной! <…> Нет, на самом деле обожаю его», — сквозь смех заявила она.

Мило, не правда ли? Сначала обвинить человека в неподобающем отношении к женщинам на камеру, а потом записывать себя в ряды его фанатов, вспоминая, как слушала его альбомы в детстве.

Перформанс на МУЗ-ТВ

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Конфликт с Басковым был лишь верхушкой айсберга. Все, кто смотрел прямую трансляцию премии МУЗ-ТВ, стали свидетелями тотального провала ведущей в вопросах этики. Ее шутки балансировали на грани фола. Более того, она нарушила съемочный процесс: впервые за 21-летнюю историю премии не смогла сдержать чих в прямом эфире в самом начале трансляции.

Перед премией охрана мероприятия и вовсе какое-то время не пускала Тодоренко с одной части дорожки на другую, к журналистам. По какой именно причине — осталось неизвестным. Возможно, они предчувствовали, что перед ними находится нарушитель спокойствия.

Плевок Киркорова и оправдания

www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

Казалось бы, после провального МУЗ-ТВ можно уйти в тень и переосмыслить поведение. Но нет, Тодоренко решила закрепить успех на церемонии ТЭФИ-2026. То, что там произошло, иначе как помешательством назвать нельзя. Как сообщили очевидцы, когда певец Филипп Киркоров выходил получать заслуженную награду за шоу «Маска», Регина бросилась к нему с попыткой вырвать статуэтку. Она лягалась, брыкалась и абсолютно по-детски требовала отдать ей приз.

«Успокойся, Регина, сейчас получишь», — пригрозил певец, прежде чем ситуация перешла в совсем дикую плоскость.

Киркоров плюнул ей в лицо. Да, вы не ослышались: король поп-сцены был вынужден применить столь радикальный метод, чтобы остановить разбушевавшуюся ведущую.

Но даже плевок не охладил ее пыл.

«Я хотела хотя бы потереться, Филипп! Потереться!» — кричала она вслед Киркорову со сцены.

В этот момент ведущая церемонии со сцены добавила масла в огонь, намекнув на отсутствие Баскова в зале, явно отсылая к недавней перепалке из-за гримерки. Произошедшее сложно описать цензурными словами. Истеричная попытка отобрать чужую награду, неуважение к лауреату и полное отсутствие профессиональной выдержки.

Продюсер Дзюник считает, что маме троих детей можно все

Владимир Астапкович/РИА Новости

Но самое удивительное в этой истории — это реакция экспертов. Специально для 5-tv.ru свой комментарий дал музыкальный продюсер Леонид Алексеевич Дзюник.

По мнению Дзюника, все произошедшее — лишь «тусовка своих людей, на которой можно практически все». Продюсер утверждает, что поссориться с Басковым невозможно и что, в случае реальной угрозы, Николай «развернул бы так, что мало бы не показалось», а значит, вся ситуация была лишь «приколом».

Оказывается, Регине можно все, потому что она, «мама троих детей, ей надо хоть как-то немножко отрываться». Позвольте, но наличие детей — это не индульгенция на хамство «приколы». В мире миллионы матерей, которые работают и «крутятся как белки в колесе», но они не позволяют себе вырывать статуэтки из рук коллег и обсуждать чужие трусы на всю страну.

Получается, пока Влад Топалов сидит дома с детьми, его жена выполняет роль слона в посудной лавке на глазах у всей страны, и это преподносится как милая шалость.

Репутация, улетевшая в трубу

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Тодоренко уже оказывалась в центре скандалов из-за своих высказываний. В 2020 году, во время прямого эфира в соцсети, она обсуждала тему домашнего насилия.

«А что ты сделала, чтобы он тебя не бил?» — обратилась к жертвам Тодоренко как ни в чем не бывало.

Позже она назвала таких женщин «психически больными».

В ответ на это, общество, разумеется, восприняло это как прямую попытку оправдать абьюзера и обвинить жертву. Дабы «отмыться» Тодоренко пришлось принести публичные извинения, выпустить документальный фильм о домашнем насилии и перевести два миллиона рублей в благотворительный фонд. Помогло ли?

Также одной из громких стала недавняя история, в которой она призналась, что добавила мед в чай знакомого, страдающего аллергией, из-за чего у него случился отек Квинке — опасное для жизни состояние. В интервью Павлу Воле на шоу «Пожалуйста, не рассказывай» она объяснила это так: решила, мол, «научно» доказать своему знакомому, что его аллергия на мед — это психосоматика. Рассказывала об этом Регина почему-то с улыбкой и смехом.

Было ли ей до шуток, когда после юристы заявили, что при наличии заявления от потерпевшего ей может грозить уголовное дело и лишение свободы на срок до восьми лет?

Висит на волоске

Арина Антонова/ТАСС

На фоне произошедшего все задавались вопросом, может ли это привести к «отмене» телеведущей. Однако музыкальный критик Павел Рудченко предположил, что массовой «отмены» не случится, будет лишь волна негодования, которая со временем утихнет — так и получилось в итоге. Сама Тодоренко заявляла, что воспринимает критику коллег с пониманием.

Еще один странный инцидент раскрыл муж Тодоренко, певец Влад Топалов. Он рассказал, как во время отдыха на Байкале у него случилось сильное пищевое отравление с судорогами. Пока он ждал скорую, Регина не помогала ему, а снимала его мучения на телефон. Сама ведущая призналась, что в тот момент видела лишь «эксклюзивный контент» для своего блога.

Границы разумного действительно стерты. Смотреть на то, как взрослая женщина, мать и медийное лицо ведет себя хуже капризного подростка, неловко. Безусловно, каждая ее выходка — это хайп, обсуждаемость и рейтинги. Но какой ценой?

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