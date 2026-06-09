Юлия Пересильд трогательно обратилась к Ване Дмитриенко перед «Лужниками»

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Актриса заверила, что не сомневается в аншлаге, и призвала артиста ловить удовольствие от момента.

Актриса Юлия Пересильд трогательно поддержала молодого певца Ваню Дмитриенко, который встречается с ее дочерью Анной, перед его сольным концертом на стадионе «Лужники». Об этом актриса написала в личном блоге.

«Главное, желаю получить невероятное удовольствие от этого времени. Ты потрясающий парень! Звезда!» — эмоционально обратилась Пересильд к молодому артисту.

Свой пост знаменитость сопроводила снимком на фоне плаката с изображением Дмитриенко. Концерт на главной спортивной арене страны станет для исполнителя важнейшим этапом в карьере, и слова будущей тещи явно призваны зарядить его уверенностью.

Это не первый теплый жест между артистами. Недавно Ваня Дмитриенко сделал Анне Пересильд особенный подарок на день рождения — кропотливо собрал масштабную композицию из конструктора, воссоздав их совместное фото из Диснейленда.

Ранее 5-tv.ru писал, что актрису Анну Пересильд заподозрили в тайной помолвке с Ваней Дмитриенко.

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