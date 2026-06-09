«Нужна поддержка»: Юлия Пересильд рассказала о непростом периоде Вани Дмитриенко

Фото: © РИА Новости/Светлана Шевченко

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Актриса призвала поддержать певца после его успеха на премии МУЗ-ТВ

Актриса Юлия Пересильд на личной странице в Instagram* рассказала о переживаниях за певца Ваню Дмитриенко, который, по ее словам, сейчас проходит непростой жизненный этап.

Поводом для откровения стал успех артиста на «Премии МУЗ-ТВ 2026. Движение», где он вместе с Анной Пересильд получил награду за совместную песню «Силуэт» в номинации «Лучшая коллаборация».

«Ваня, дорогой, родной, держись! У тебя сейчас марафон к Лужникам. Никаких сомнений, что ты их соберешь у меня нет», — написала артистка.

В личном блоге Пересильд призналась, что при подготовке публикации о музыканте ей захотелось плакать. Она отметила, что период, который сейчас переживает Дмитриенко, одновременно является счастливым и сложным из-за популярности и повышенного внимания к его жизни. По мнению актрисы, артисту особенно важна поддержка близких людей.

Ранее 5-tv.ru писали, что ведущими церемонии стали телеведущая Лера Кудрявцева, комик Владимир Маркони, телеведущая Марина Кравец, певец Ваня Дмитриенко, телеведущая Регина Тодоренко, народный артист России Николай Басков и блогер Дима Масленников.

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