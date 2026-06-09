«Мне давали 500 рублей»: Звезда «Дома-2» Меньщиков выступает в метро

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

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Оказалось, что попасть в подземку в качестве музыканта — непросто.

Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Степан Меньщиков рассказал, что совмещает работу ведущего мероприятий с музыкальными выступлениями в московском метро, написал Propusk.tv в социальных сетях.

По словам шоумена, площадки в метрополитене помогают ему не только зарабатывать, но и репетировать концертную программу.

Также 49-летний актер и телеведущий отметил, что регулярно посещает различные мероприятия, расширяя круг профессиональных знакомств и рассчитывая на новые предложения о сотрудничестве.

«В жизни все на двух столбах: либо бабки, либо любовь. Мне давали 500 рублей в метро. Не так давно <…> в этой „метрополитеновской“ сфере. Самое большее — мне платили около трех тысяч рублей», — отметил Степан Меньщиков.

Шоумен подчеркнул, что попасть в число официальных музыкантов метро непросто. Для этого необходимо пройти ежегодный отбор, инструктаж по безопасности и соблюдать установленные правила. При наличии жалоб артист может временно лишиться права выступать на площадках метрополитена.

Меньщиков также рассказал, что располагает репертуаром из 150 песен и планирует расширить его до 250 композиций.

Говоря о своем прошлом на проекте «Дом-2», телеведущий отметил, что не стыдится участия в популярном реалити-шоу. Напротив, он считает этот опыт важной частью своей карьеры и уверен, что проект до сих пор помогает ему сохранять узнаваемость среди зрителей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что еще одна экс-участница «Дома-2», блогер Виктория Боня, призналась, что в 18 лет прервала беременность.

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