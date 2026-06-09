«Есть любимая девушка»: Эвелина Бледанс рассказала, как ее сын живет в Израиле

Эвелина Бледанс рассказала, что ее сын живет в Израиле

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Из-за проблем с авиасообщением артистка нечасто видится с наследником.

Старший сын актрисы и телеведущей Эвелины Бледанс — 32-летний Николай — уже много лет живет в Израиле. Об этом знаменитость рассказала на премии «ТЭФИ-2026».

«Старший сейчас в Израиле. У них началась жара в прямом и переносном смысле», — сказала 57-летняя Эвелина Бледанс.

Телеведущая отметила: ее наследник уже взрослый человек и сам принимает решения.

«Он выбрал это место (Израиль. — Прим. Ред.). Там у него друзья», — добавила актриса, подчеркнув, что когда тот переезжал, она предложила Николаю другие варианты, но он отказался.

В настоящее время Эвелина Бледанс редко встречается с наследником, так как есть сложности с рейсами до Тель-Авива. Во время беседы с журналистом телеведущая уверила, что не стремится покидать Россию: ей здесь хорошо. При этом связь с Николаем старается не терять: мать и сын часто созваниваются.

Кроме того, российская звезда рассказала и о личной жизни Николая. По ее словам, у мужчины есть девушка. Но становиться отцом он пока не планирует, хотя Бледанс мечтает уже понянчить внуков.

Ранее Эвелина Бледанс назвала требования к невесте сына Семена, у которого синдром Дауна. Артистка рассчитывает в будущем помочь наследнику с выбором спутницы жизни, ориентируясь на собственные ощущения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.