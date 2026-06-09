Телефон до утра: смартфоны связали с ожирением и депрессией у подростков

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Гаджеты сильно отражаются на здоровье школьников.

Активное использование смартфонов в подростковом возрасте может быть связано с повышенным риском депрессии, ожирения и проблем со сном. К таким выводам пришли исследователи, изучившие данные почти двух тысяч подростков. Результаты их работы опубликовало издание Daily Mail.

Авторы работы выяснили, что наличие собственного смартфона к 14 годам само по себе не всегда означает резкое ухудшение здоровья. Однако опасность возрастает, если ребенок проводит с устройством много времени и пользуется им ночью.

Особенно тревожные показатели зафиксировали среди подростков, которые сидели в телефоне около пяти часов в день: у них вероятность депрессии оказалась более чем в два раза выше, а риск ожирения — почти в три.

Исследователи считают, что ключевым фактором становится нехватка сна. Смартфон, в отличие от телевизора или игровой приставки, всегда рядом: через него подростки переписываются, смотрят видео, выполняют школьные задания и постоянно получают новые стимулы. Такая доступность делает устройство особенно затягивающим и создает дополнительную нагрузку на психику.

Что советуют ученые

«Время, проведенное в смартфоне — это измеряемый элемент, который имеет значение», — сказал ведущий автор исследования, специалист по подростковому здоровью доктор Зив Брен.

По его словам, родителям и врачам стоит обращать внимание не только на сам факт наличия смартфона, но и на правила его использования. Самыми простыми мерами специалисты называют ограничение экранного времени и запрет на телефон в спальне ночью.

Как проводилось исследование

Исследование провели эксперты Детской больницы Филадельфии. Они использовали данные масштабного проекта Adolescent Brain Cognitive Development Study, в рамках которого дети наблюдаются с девяти-десяти лет и проходят ежегодные проверки в подростковом возрасте.

Ученые сравнили подростков, у которых к 13 годам еще не было смартфона, с теми, кто получил устройство в период между 13 и 14 годами. Среди детей, получивших телефон, чаще встречались жалобы на недостаточный сон. Около трети подростков с телефоном сообщали, что спят мало, тогда как среди тех, у кого устройства не было, такой показатель составлял примерно четверть.

При этом почти все подростки, получившие смартфон к этому возрасту, пользовались им регулярно. В среднем речь шла примерно о 17 часах в неделю, то есть почти о двух с половиной часах в день. У части детей время использования превышало пять часов ежедневно — именно в этой группе риски для психического и физического здоровья оказались наиболее заметными.

Главный вывод исследователей

Авторы работы пришли к выводу, что проблема заключается не только в возрасте первого смартфона, а в модели поведения. Если телефон используется без ограничений, особенно вечером и ночью, это может усиливать риски для здоровья подростка.

«Самый практичный способ защитить здоровье подростков в эту цифровую эпоху — предоставить доступ к смартфонам в соответствии с возрастом, активно управляя как временем работы со смартфонами, так и ночным доступом к телефону», — отметил доктор Зив Брен.

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