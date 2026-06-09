Момент взрыва автомобиля в Балашихе попал на видео

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Инцидент произошел 9 июня.

В подмосковном городе Балашиха 9 июня был подорван автомобиль. Момент взрыва попал на видео. Кадры публикует 5-tv.ru.

Инцидент произошел рано утром возле жилого многоквартирного дома по улице Колдуново в микрорайоне Авиаторов. На кадрах видно, как автомобиль движется вдоль трассы, а затем вдруг происходит взрыв. Водитель транспортного средства погиб на месте от множественных ран. Его личность не раскрывается.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Идет следствие: оперативники выясняют все обстоятельства случившегося. Криминалисты продолжают работать на месте происшествия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что при пожаре в частном доме в Липецке погибли три человека, в том числе младенец. По предварительным данным, причиной трагедии стал взрыв неустановленного вещества или предмета. Среди жертв — девятимесячный ребенок и две женщины 45 и 27 лет. На месте работали более 40 сотрудников экстренных служб. Точные причины происшествия устанавливаются дознавателями МЧС.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.