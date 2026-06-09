«Контролирует каждый его шаг»: мать уверена, что властная невестка разрушает ее семью

Фото: 5-tv.ru

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Если раньше сын регулярно звонил родителям, приезжал к ним и интересовался делами, то теперь практически исчез из их жизни.

Женщина уверена: после женитьбы сына ее семья буквально начала распадаться. Причиной она называет свою невестку, скоторая, как полностью контролирует мужа и постепенно отдаляет его от родственников. С этой проблемой она обратилась в рубрику Dear Abby издания New York Post.

«Мой сын был добрым, заботливым человеком, который всегда поддерживал связь с семьей. Теперь я его почти не узнаю», — написала женщина.

«Все изменилось после свадьбы»

По словам автора письма, отношения с сыном начали ухудшаться вскоре после его женитьбы.

Если раньше он регулярно звонил родителям, приезжал на семейные встречи и интересовался делами родственников, то теперь практически исчез из их жизни.

Женщина убеждена, что причиной стала его жена.

«Кажется, что теперь все решения принимает она», — пожаловалась читательница.

По ее словам, сын почти всегда ссылается на мнение супруги, когда речь заходит о семейных встречах.

Родители чувствуют себя чужими

Особенно тяжело женщина переживает то, что отношения испортились не только у нее. По ее словам, от молодого человека постепенно отдалились братья, сестры и другие родственники.

«Она будто изолирует его от всей семьи», — написала мать.

Читательница утверждает, что невестка постоянно контролирует расписание мужа, решает, с кем он будет общаться и как проводить свободное время. Из-за этого родственники чувствуют себя лишними в его жизни.

Попытки поговорить ни к чему не привели

Женщина признается, что неоднократно пыталась обсудить ситуацию с сыном. Однако каждый разговор заканчивался одинаково: молодой человек уверял, что в его браке все хорошо и что родственники просто слишком остро реагируют на изменения.

«Он всегда встает на ее сторону», — пожаловалась автор письма.

Со временем мать начала опасаться, что окончательно потеряет связь с сыном.

Что ответила эксперт

Колумнистка предложила посмотреть на ситуацию с другой стороны. По ее мнению, далеко не всегда изменения в поведении взрослого ребенка связаны с влиянием супруга или супруги. Иногда после создания собственной семьи человек просто начинает иначе расставлять приоритеты.

Журналистка напомнила, что сын уже взрослый мужчина и имеет право самостоятельно принимать решения о том, как строить отношения с родственниками. Кроме того, попытки обвинять его жену могут лишь усугубить конфликт.

Эксперт посоветовала читательнице отказаться от борьбы с невесткой и сосредоточиться на сохранении контакта с сыном. По ее мнению, постоянная критика супруги только заставит мужчину еще сильнее дистанцироваться от семьи.

Вместо этого она рекомендовала поддерживать доброжелательное общение и уважать выбор сына, даже если он не совпадает с ожиданиями родителей.

Почему такие конфликты возникают часто

Семейные психологи отмечают, что подобные ситуации встречаются довольно часто. Родителям бывает сложно принять тот факт, что после свадьбы или появления детей центр жизни взрослого ребенка смещается в сторону собственной семьи.

При этом со стороны это нередко выглядит как влияние «властного» супруга или супруги.

Однако специалисты напоминают: здоровые отношения между поколениями строятся не на контроле, а на уважении личных границ.

Именно поэтому попытки вернуть прежние порядки обычно приводят к обратному результату — еще большему отчуждению между родственниками.

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