Водитель погиб на месте: что известно о подрыве машины в Балашихе

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Следователи уже назначают взрывотехническую экспертизу.

В подмосковной Балашихе утром 9 июня взорвался автомобиль BMW X3. По данным Следственного комитета России, подрыв произошел около 5:30 возле жилого многоквартирного дома на улице Колдуново в микрорайоне Авиаторов. Водитель получил множественные ранения и погиб на месте.

Следственные органы Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области возбудили уголовное дело. На месте работают следователи, криминалисты и оперативные службы. Специалисты осматривают территорию, фиксируют следы взрыва и готовят назначение судебных экспертиз, в том числе медицинской и взрывотехнической.

Взрыв у жилого дома

© РИА Новости/Наталья Селиверстова; 5-tv.ru

По версии следствия, автомобиль находился в движении, когда сработало взрывное устройство. Машина была рядом с многоэтажным жилым домом в Балашихе. После детонации водитель не выжил.

«По версии следствия, 9 июня 2026 года около пяти часов 30 минут при движении автомобиля марки „БМВ Х3“ возле жилого многоквартирного дома по улице Колдуново в микрорайоне Авиаторов города Балашихи был осуществлен подрыв взрывного устройства», — уточнили в ведомстве.

Позднее ТАСС со ссылкой на прокуратуру Московской области сообщил, что надзорное ведомство контролирует установление всех обстоятельств происшествия. По поручению исполняющего обязанности прокурора региона Андрея Ганцева работу правоохранителей и экстренных служб на месте координирует Балашихинский городской прокурор Дмитрий Девятко.

Версии о взрывном устройстве

Telegram-канал 112 сообщил, что правоохранители разыскивают человека, который мог быть причастен к подрыву автомобиля. По данным канала, мощность взрывного устройства могла составлять 300–400 граммов в тротиловом эквиваленте.

Также 112 утверждает, что бомба была заложена под водительским сиденьем. Официально следствие пока не раскрывало точное место расположения взрывного устройства и его мощность.

Именно эти детали должны установить эксперты. В ближайшее время по делу планируют провести взрывотехническую экспертизу, которая поможет определить тип устройства, его мощность, место установки и механизм срабатывания.

Что делают следователи

Сейчас на месте происшествия продолжается работа криминалистов. Они осматривают поврежденный автомобиль, прилегающую территорию, соседние машины и возможные следы, которые могли остаться после взрыва.

Следователям предстоит установить, кто мог заложить взрывное устройство, был ли водитель конкретной целью и каким образом бомба оказалась в автомобиле. Также будут изучены записи камер наблюдения, маршруты передвижения машины и круг общения погибшего.

Официально известно, что уголовное дело уже возбуждено, а расследование находится на контроле прокуратуры Московской области.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.