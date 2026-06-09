В подмосковной Балашихе подорван автомобиль, водитель погиб

Фото: © РИА Новости/Жюльен Маттиа

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По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

В подмосковном городе Балашиха был подорван автомобиль. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) в своем Telegram-канале.

«По версии следствия, 9 июня 2026 года около пяти часов 30 минут при движении автомобиля марки „БМВ Х3“ возле жилого многоквартирного дома по улице Колдуново в микрорайоне Авиаторов города Балашихи был осуществлен подрыв взрывного устройства», — уточнили в ведомстве.

Водитель получил множественные ранения, в результате которых умер на месте.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Следователи, криминалисты и сотрудники оперативных служб проводят осмотр места взрыва. Уже известно, что будут назначены судебные экспертизы, в том числе медицинская и взрывотехническая.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в результате взрыва гранаты в пригороде подмосковного Раменского погибли два человека. Произошедшее спровоцировало возгорание в частном доме. Тело одного из погибших было обнаружено во дворе. Второго нашли после того, как был ликвидирован пожар. Также на месте инцидента правоохранительными органами был обнаружен разбитый легковой автомобиль.

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