«Они нужны нашей стране»: партия «Новые люди» запустила акцию «Неделя героев»

Фото, видео: 5-tv.ru

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Главная цель — поддержка бойцов СВО и их семей.

Всероссийская акция «Неделя героев» стартовала по всей стране. В преддверии Дня России ее запустила партия «Новые люди». Главная цель — поддержка бойцов СВО и их семей.

Лидер партии Алексей Нечаев посетил родственников военнослужащих из Подмосковья. По его словам, вопросы, которые поднимают на таких встречах, лягут в основу новых законопроектов.

«Пока наши воины находятся на передовой, очень важно, чтобы их семьи чувствовали, что они нужны нашей стране. Десятки наших региональных отделений и сотни волонтеров на этой неделе в широкой очень географии, от Белгорода до Хабаровского края, проводят такие встречи», — заявил председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

После чаепития семье передали подарки. Среди них — бытовая техника, а также велосипед и ролики для детей.

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