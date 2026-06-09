Сто тысяч зрителей и рок-гастрономия: Екатеринбург готовится к Уральской ночи музыки

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Вход традиционно будет бесплатным — это главный принцип ночного фестиваля. В этом году он посвящен 40-летию Свердловского рок-клуба.

Чуть больше недели остается до главного музыкального события лета — фестиваля Ural Music Night, который вновь объединит тысячи меломанов в едином ритме. Екатеринбург превратится в одну большую сцену, где на сотне площадок — от рок-клубов до парков — выступят более двух тысяч артистов.

Причем к музыкальному марафону впервые добавится гастрономический — шефы представят блюда, вдохновленные уральской музыкой. Корреспондент «Известий» Нина Катаева о том, какие еще сюрпризы готовят для зрителей.

Город засыпает — просыпается музыка. Та самая, что раз в год превращает Екатеринбург в одну гигантскую сцену под открытым небом.

Считанные дни остаются до главного музыкального события лета — фестиваля Ural Music Night. Рок, хип-хоп, классическая музыка и техно. Есть всего одна ночь в году, когда о музыкальных вкусах не спорят.

Музыкальными становятся парки, скверы и площади — больше сотни сцен, где две тысячи артистов заявят о себе во весь голос. Лейтмотивом фестиваля в этом году стал 40-летний юбилей Свердловского рок-клуба. Поэтому здесь установят сразу две рок-сцены, на которых споют молодые артисты и «вечно молодые».

«Для Екатеринбурга это такой хук, потому что действительно вещь уникальная. Много гостей приезжает на это событие, потому что, правда, нигде никогда я еще такого не встречал», — сказал рок-музыкант, лидер группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец.

Где только не играли музыканты группы «Чайф». Но на сцене ночного фестиваля у них будет дебют. Хедлайнеры на рассвете исполнят песню, которая давно стала гимном фестиваля.

«Там будет оркестр Баха, и у них есть ноты, и в эти ноты надо попадать. И мы взяли, решили выучить в той же тональности, все как у Муслима Магомаева. Оказалось, что песня очень непростая», — рассказал рок-музыкант, лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин.

Свои хиты исполнят Юлия Савичева, группа «Пицца». Парни из NLO обещают не только свои ставшие вирусными «Танцы», но и премьеру из свежего альбома.

«Будет новый трек, который выйдет 12 июня, „Сам решу“», — поделился участник группы NLO Евгений Шамов.

Будет много новых имен.

«Я играл на набережной, мимо проходил какой-то дядька в кепке, он сказал: „Блин, ты крутой. У меня у ТЮЗа будет сцена, погнали к нам на Ночь музыки“. А я дурак, что ли, отказываться? Конечно, нет», — рассказал вокалист группы «Друнк» Иван Туров.

Почти на сутки самым бесполезным аксессуаром в городе станут наушники. Идеальный плейлист будут подбирать сами улицы. Жанров настолько много, что фестиваль уже стал семейным.

«В этом году будет прямо несколько локаций семейных. Одна из них — это прекрасная наша Свердловская государственная детская филармония, которая делает аж три сцены», — отметила директор фестиваля «Уральская ночь музыки» Екатерина Шубенко.

И все это бесплатно. Никаких билетов. Это главный принцип Уральской ночи музыки.

«Мы отталкиваемся от того, чтобы у всех сцен была шаговая доступность. И люди, придя в центр Екатеринбурга, могли догулять и случайно наткнуться на какую-нибудь сцену», — пояснила исполнительный директор фестиваля «Уральская ночь музыки» Екатерина Пологова.

«Это стала еще и платформа социальной значимости. Там можно найти друзей, там можно влюбиться, жениться, там можно что-то новое для себя подчеркнуть. Поэтому это очень большой такой хэппенинг на фоне прекрасных музыкантов», — считает рок-музыкант, лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов.

Не просто услышать ритм города, но и попробовать его на вкус. Впервые к музыкальному фестивалю добавится и гастрономический.

«Каждый шеф-повар поработал над этим. Он выбрал для себя то, как он чувствует музыку, что ему нравится. Очень много блюд, посвященных группе «Чайф», — рассказал концепт-шеф, идеолог проекта «Аутентичная уральская кухня» Сергей Мирошников.

Идея объединить музыку и кухню была последней, что предложил Евгений Горенбург. Продюсер и основатель Уральской ночи музыки скончался в апреле на 67-м году жизни после продолжительной болезни. Но его флагманский проект продолжит жить.

«Все работает как часики, и фестиваль состоится, я думаю, на самом высшем уровне. И все постараются сделать так, чтобы Евгений Львович там был доволен», — сказал Сергей Бобунец.

Грандиозное шоу состоится уже 19 июня при поддержке телеканала РЕН ТВ. По самым скромным подсчетам, 12-ю ночь музыки посетят 100 тысяч человек. И главное — каждый услышит то, что действительно хочет.

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