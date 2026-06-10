Не только для мышц: ученые нашли неожиданную пользу креатина в борьбе с раком

iScience: креатин может помочь в борьбе с раком

Фото: 5-tv.ru

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Спортивная добавка может стать одним из способов повысить эффективность противоопухолевого иммунитета.

Креатин, который многие знают как популярную спортивную добавку, может играть важную роль в работе противоопухолевого иммунитета. Исследование опубликовано в журнале iScience.

Как креатин помогает иммунитету

В центре внимания исследователей оказались дендритные клетки. Их часто называют «разведчиками» иммунной системы.

Именно они первыми обнаруживают угрозу, собирают информацию о ней и передают ее Т-лимфоцитам — главным «бойцам» организма. После этого запускается полноценная иммунная атака на вирусы, бактерии или раковые клетки.

Ученые обнаружили, что для эффективной работы дендритным клеткам требуется большое количество энергии. Одним из источников этой энергии оказался креатин.

Во время экспериментов исследователи увидели, что дендритные клетки активно поглощают креатин через специальный белок-переносчик. Благодаря этому они дольше сохраняют работоспособность и эффективнее запускают противоопухолевый иммунный ответ.

Что показали эксперименты

Исследование проводилось на животных моделях меланомы — одной из наиболее агрессивных форм рака кожи.

У мышей, получавших дополнительный креатин, иммунная система активнее реагировала на опухоль. Рост новообразований замедлялся, а дендритные клетки демонстрировали более высокую активность.

Похожий эффект ученые наблюдали и в лабораторных экспериментах с человеческими иммунными клетками.

Авторы работы пришли к выводу, что креатин помогает поддерживать энергетический баланс дендритных клеток, позволяя им эффективнее выполнять свою защитную функцию.

Почему это важно для лечения рака

Сегодня одним из самых перспективных направлений онкологии считается иммунотерапия — метод лечения, который помогает иммунной системе самостоятельно распознавать и уничтожать опухолевые клетки.

Однако далеко не у всех пациентов такие препараты работают одинаково эффективно. Одна из причин заключается в том, что иммунные клетки внутри опухоли быстро теряют энергию и перестают полноценно выполнять свою работу.

По мнению ученых, креатин может стать одним из способов повысить эффективность противоопухолевого иммунитета.

Речь идет не о самостоятельном лечении рака, а о возможном дополнении к уже существующим методам терапии.

Это не лекарство от рака

Несмотря на многообещающие результаты, специалисты призывают не делать поспешных выводов. Исследование пока находится на ранней стадии. Большая часть данных получена в экспериментах на животных и клеточных моделях.

Пока неизвестно, будет ли такой же эффект наблюдаться у пациентов с онкологическими заболеваниями. Для ответа на этот вопрос необходимы полноценные клинические испытания с участием людей.

Поэтому говорить о том, что креатин способен «уничтожать рак», пока преждевременно.

Не первое открытие

Интересно, что это уже не первая работа, связывающая креатин и противоопухолевый иммунитет.

Ранее исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе показали, что вещество может поддерживать работу Т-клеток — еще одного важнейшего элемента иммунной системы, участвующего в уничтожении раковых клеток.

Новое исследование расширило эти данные и показало, что креатин влияет сразу на несколько звеньев иммунной защиты.

Авторы работы надеются, что в будущем креатин сможет использоваться в составе комбинированных схем лечения вместе с современными иммунными препаратами.

Если дальнейшие исследования подтвердят полученные результаты, привычная спортивная добавка может получить совершенно новое применение в медицине.

Пока же ученые делают осторожный вывод: креатин способен поддерживать работу иммунных клеток, которые участвуют в распознавании и уничтожении опухолей. Но превращать его в «чудо-средство от рака» еще слишком рано.

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