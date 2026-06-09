Новый биофильтр: российские ученые придумали, как восстановить популяцию раков

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Когда-то их продавали на каждой железнодорожной станции, а сейчас цены на деликатес доходят до трех тысяч рублей за килограмм.

Выращивать отечественных раков станет быстрее и выгоднее: крымские ученые разработали новую технологию очистки воды, которая ускоряет время жизни членистоногих. Она позволяет удалять из среды обитания вредные примеси и микроорганизмы, чтобы раки смогли нормально развиваться.

А это значит, что фермеры смогут получать более крупных и здоровых особей за меньшее время, что значительно повысит рентабельность авиакультуры в регионе. Корреспондент «Известий» Олег Зайковский — о том, как ученые смогли перехитрить природу.

Ночь при температуре 850 градусов в специальной печи — и обычная глина превращается в пористый материал для биофильтра, с помощью которого можно очищать воду от органических загрязнений.

«Внутри живут бактерии, эти структуры — каждая из себя отдельная колония для бактерий. Вода из аквариума попадает в биофильтр и там с помощью бактерий теряет большую часть органических веществ», — рассказал заведующий кафедрой зоологии и аквакультуры Института биохимических технологий КФУ Владимир Подопригора.

Таким образом искусственные водоемы можно очищать годами, добавляя минимум свежей воды. Это дешевле, чем использовать традиционные фильтры, и экологичнее, чем сыпать химию. Технологию ученые решили использовать для выращивания раков. Сейчас их популяция резко сократилась.

Если 10-15 лет назад почти в любом озере и водохранилище было много раков, то сейчас в большинстве водоемов их нет — выловили подчистую. Восстановление популяции занимает пять лет.

«Их много было, потом их не стало. Ведрами ловили, ловили вручную — с масками ныряли, под камни вытаскивали руками», — рассказал рыбак Николай Пелерчук.

Времена, когда раков продавали на каждой железнодорожной станции, остались в прошлом. Теперь цены бьют все новые рекорды. Раки перешли в разряд деликатесов — стоимость растет на несколько сотен рублей в год, и сейчас они в три раза дороже креветок.

— Средние — 2190, крупные — 2990 за килограмм.

Защищать рака пытаются законодательно — запрещают ловить в период нереста, брать молодь меньше девяти сантиметров. Однако пока ничего не помогает — рака становится неумолимо меньше с каждым годом.

«Незаконный промысел вне разрешенных объемов и квот очень большой и представляет большую угрозу», — отметил доцент кафедры зоологии Южного федерального университета Сергей Дудкин.

Наш рак растет примерно четыре года, поэтому выращивать его считается делом невыгодным. А вот австралийские сородичи — красноклешневые раки — достигают товарного размера меньше чем за год, и в них больше мяса. Но широкого распространения этот бизнес не имеет. Проблемы: нужно постоянно очищать воду и поддерживать температуру 27 градусов. А еще раки промышляют каннибализмом в моменты, когда они остаются без панциря.

«Очень быстро растет, часто питается, очень часто линяет. Каннибализм происходит в момент линьки. Потери — это только каннибализм. Порядка 25%», — рассказал технолог фермы по выращиванию австралийского рака Дмитрий Антропов.

Норками для раков чаще всего служат фрагменты пластиковых трубок, которые специально устанавливают в бассейны, где они живут. Но крымские ученые изобрели новую технологию.

«Продают каждый в своей ячейке. Почему не сделать это для раков? Мы знаем, как какой рак растет, им здесь комфортно, они съедают каждый свой корм, после линьки их никто не трогает», — добавил Владимир Подопригора.

Сейчас ученые заканчивают создание нового корма для раков, который позволит им расти быстрее. Технология очистки воды уже есть. И в ближайшее время специалисты представят целую новую систему выращивания отечественного рака. Ученые уверяют, она будет дешевле существующей и позволит экономически эффективно разводить наших раков и вернуть им статус продукта, доступного каждому.

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