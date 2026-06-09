«Тачанка» с пулеметом против «Хорнетов»: как в Донбассе охотятся на дроны ВСУ

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На каждую новую тактику беспилотников противника наши бойцы находят «противоядие».

А в прифронтовой зоне сейчас разворачивается настоящая битва технологий, оружия и смекалки за господство в воздухе. На каждую новую тактику применения дронов противником наши бойцы находят эффективное «противоядие». Почему западные новинки не в состоянии справиться с нашими разработками — знает корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

Вечер в полях Донбасса — мобильная огневая группа 25-й общевойсковой армии группировки «Запад» заметила беспилотник ВСУ. Открывает огонь.

Аппарат, который стреляет, — зенитная установка. Она оборудована оптическим прицелом и тепловизором. Пока небо чистое, стоит в засаде. Как только зажужжало — грохочет двумя стволами.

Формирования ВСУ изобрели новый способ досадить российской армии. Они ввели в строй дроны «Хорнет», которые запускают с аэростатов. Поднимают маленький самолет на большую высоту, с которой он планирует и только у земли включает электродвигатель, чтобы поразить цель.

Вот «Хорнет», который не сдетонировал и остался лежать на дороге, а вот что бывает, если он попадает в грузовик.

Вражескую новинку немедленно оценили на нашей стороне и стали придумывать «противоядие». Самым надежным пока считается пулемет на трассе пролета дронов, а лучше два, как на этом внедорожнике группировки «Юг».

Фантастическое смешение технологий прошлого и будущего. Такое можно увидеть только в полях Донбасса: летающие роботы-убийцы против дробовых ружей и пулеметов восьмидесятых годов, оборудованных тепловизором.

Машина больше похожа на тачанку, но она эффективна, работает день и ночь. Ее водитель дает нам совет, куда смотреть и как ездить в прифронтовой зоне, чтобы не нарваться на вражеский дрон.

— Если один, то вперед и по краям. Бывает, ездишь, контролишь зеркала. Глаза должны быть всегда.

— В какую часть смотреть?

— На триста шестьдесят градусов! — рассказал водитель мобильной огневой группы Дамир.

У дронов ВСУ со временем выработалось своеобразное расписание полетов. Больше всего они активны ночью. Также противник стал пытаться охотиться за нашими стрелками-зенитчиками.

«У них сейчас новая тактика появилась: они отправляют в наши тыловые объекты „матку“, несущую на себе четыре FPV-дрона. Прилетает „Хорнет“ как приманка, и „матка“ спускает FPV-шки», — рассказал начальник ПВО полка ВС РФ с позывным «Сокол».

Эти маленькие ударные дроны летят к месту, откуда стреляют по «Хорнету». Получается классическое соревнование брони, снарядов и высоких технологий. Но наша армия держит удар и не дает основной массе дронов прорваться на территорию ЛНР.

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