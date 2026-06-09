Красота требует жертв? Названа обувь, которая может вызвать головную боль

Фото: 5-tv.ru

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От правильно подобранной обуви зависит состояние опорно-двигательного аппарата.

Туфли на каблуках могут стать причиной внезапной головной боли. Об этом в беседе с Газета.ру рассказал ортопед Михаил Игнатов.

Эксперт отметил, что при выборе обуви женщины, как правило, ориентируются на внешний вид и модные тенденции, а комфорт уходит на второй план. Однако делать так в корне неверно. По словам Игнатова, именно от правильно подобранной обуви зависит состояние опорно-двигательного аппарата, а также общего самочувствия.

«При ходьбе и беге основная нагрузка приходится на стопы. В норме опора распределяется между тремя точками: пяткой, основанием большого пальца и мизинца», — пояснил доктор, отметив, что высокие каблуки перераспределяют вес тела и создают огромную нагрузку на пальцы.

В результате это приводит к ряду заболеваний, в том числе к плоскостопию. Кроме того, если женщина часто носит туфли на каблуке, то у нее может появиться «косточка».

Иногда даже привычная обувь способна спровоцировать головную боль. Дело в том, что регулярное ношение каблуков создает колоссальную нагрузку на позвоночник. Что приводит к мигрени. Безопасными для здоровья считаются каблуки высотой от двух до четырех сантиметров. Но даже в этом случае эксперт рекомендует использовать ортопедические стельки. Так нагрузка на ноги будет распределена равномерно.

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