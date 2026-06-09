Украинские беспилотники атаковали мост в Чонгаре Херсонской области

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Движение временно перекрыто.

Минувшей ночью боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью БПЛА атаковали мост в Чонгаре Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

Информации о пострадавших нет.

«Движение по мосту снова перекрыто. На месте работают профильные службы», — уточнил Владимир Сальдо.

Губернатор Херсонской области также обратился к автомобилистам и попросил их использовать альтернативные маршруты передвижения — через Армянск и Перекоп.

Это не первая попытка ВСУ уничтожить мост в районе поселка Чонгара на границе с Крымом. Ранее, 7 июня, боевики киевского режима также с помощью беспилотников атаковали гражданский объект. Тогда, как сообщал Сальдо, в результате террористических действий Украины было повреждено дорожное полотно. В целях безопасности движение по мосту тоже было временно перекрыто.

Накануне ВСУ с помощью дронов атаковали пассажирский поезд Москва-Симферополь. В результате погиб помощник машиниста. Выступая на брифинге, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобные действия украинских властей преступлениями. Кроме того, он отметил, что это сильно усложняет процесс мирных переговоров.

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