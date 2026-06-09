Были беременны от одного мужчины: мать пятерых детей погибла от рук соперницы

Фото: www.globallookpress.com/XinHua/Li Rui

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Женщины решили выяснить отношения, но ситуация быстро вышла из-под контроля.

В США беременная мать пятерых детей была убита другой женщиной, которая также ждала ребенка от того же мужчины. Об этом сообщило People.

Конфликт из-за общего партнера

Как установили правоохранители, 36-летняя Джастина была матерью пятерых детей и ждала еще одного ребенка. В это же время беременной была и 31-летняя Ания Ноуден.

Следствие пришло к выводу, что причиной конфликта стали отношения с одним и тем же мужчиной. Женщины решили выяснить все лично, после чего ситуация быстро вышла из-под контроля.

Согласно материалам дела, во время встречи Ноуден открыла огонь по Уоллес. Пострадавшую доставили в больницу, однако спасти ее не удалось. Вместе с женщиной погиб и ее нерожденный ребенок.

Свидетелями трагедии стали трое из пяти детей жертвы.

«Обвиняемый застрелил беременную женщину, у которой на руках был только ребенок… У Джастины не было оружия, она ни на кого не нападала», — заявил заместитель окружного прокурора Джейсон Уилсон.

Суд рассмотрел дело Ании Ноуден

По словам злоумышленницы, она действовала в рамках самообороны. Однако после женщина признала себя виновной в непредумышленном убийстве. В рамках сделки со следствием обвинение в убийстве было переквалифицировано.

Суд приговорил ее к 15 годам лишения свободы. На момент вынесения приговора Ноуден уже родила ребенка, которым была беременна во время трагических событий.

Реакция семьи погибшей

Родственники Джастины Уоллес заявили, что ее смерть стала невосполнимой потерей для всей семьи. Близкие вспоминали женщину как заботливую мать, которая посвящала большую часть времени семье.

После ее гибели родственникам пришлось взять на себя заботу о пятерых оставшихся без матери детях.

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