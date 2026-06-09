Неочевидная связь: уролог предупредил о приводящих к импотенции заболеваниях

Уролог Беспрозванный: болезни сердца и сосудов могут вызвать у мужчин импотенцию

Фото: 5-tv.ru

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Мужская сила зависит от многих факторов, любое нарушение в организме может сыграть свою роль.

Серьезные проблемы со здоровьем, не связанные напрямую с мочеполовой системой, могут привести к импотенции. Об этом журналистам Lenta.ru рассказал врач уролог-андролог Владимир Беспрозванный. По его словам, в первую очередь речь идет о заболеваниях сердца и сосудистых патологиях.

По словам доктора, эректильная дисфункция в некоторых случаях развивается на фоне артериальной гипертензии и атеросклероза. Скачки давления, образование бляшек на стенках сосудов приводят к сужению сосудистого просвета и тормозят кровоток. Соответственно, уменьшается приток крови к половым органам.

Варикоцеле, то есть расширение вен мошонки, также может спровоцировать сексуальное расстройство. В список опасных для мужского здоровья недугов Беспрозванный отнес также сахарный диабет. Почти половина пациентов с этим диагнозом постепенно приходят к эректильной дисфункции.

Еще один фактор риска — ожирение. Как отметил врач, избыточная масса тела, в том числе превышение нормы висцерального жира, сказывается на гормональной системе. Следом снижается уровень тестостерона со всеми вытекающими последствиями.

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