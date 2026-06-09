Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Артистка подчеркнула, что ее с коллегой связывают родственные отношения.

Актриса Елизавета Арзамасова поздравила артистку Мирославу Карпович со свадьбой. В интервью изданию Газета.ру звезда сериала «Папины дочки» призналась, что испытывает радость за событие, которое случилось в жизни ее коллеги.

Она отметила, что пока не успела лично поздравить Мирославу с новым этапом в жизни, однако пообещала сделать это при первой возможности. Арзамасова также подчеркнула, что ее с Карпович связывают родственные отношения.

«Мне кажется, что нас, всех девчонок, с которыми мы играли сестер в кадре, уже можно назвать кармическими сестрами. Очень рада за Мирославу. Я думаю, ей решать, кто будет подружкой невесты. Мы просто будем радоваться за нее и обнимать так крепко, как только сможем, при первой же встрече», — сказала артистка.

При этом Елизавета оставила без ответа новость о беременности Карпович.

О своей свадьбе Карпович написала на своей странице в социальной сети. Она выложила несколько снимков с регистрации брака. Артистка не стала раскрывать лицо своего супруга, но добавила, что он не связан с творческой деятельностью.

Позже стала известно, что Мирослава вышла замуж за бизнесмена Евгения Рагулина, который моложе артистки на 11 лет. Он же у себя на странице в соцсети опубликовал фотографию, на которой Карпович прикрывала своей рукой уже округлившийся живот.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.