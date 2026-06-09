Начинающих водителей обяжут сдавать экзамен по первой помощи при ДТП

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Требования могут вступить в силу уже в 2027 году.

Начинающие водители в России должны будут уметь оказывать первую помощь при ДТП. Экзамен по этой дисциплине предлагают сделать одним из обязательных при получении прав. Нововведение содержится в комплексе предложений правительства по повышению качества подготовки водителей.

Причем тестирование не должно быть формальным — экзамен будет сопровождаться обязательной видеорегистрацией. Эти требования могут вступить в силу уже в следующем году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России разрабатывают стратегию внедрения противоалкогольных замков, блокирующих двигатель при обнаружении паров этанола в салоне. Ежегодно в стране происходит тысячи пьяных ДТП, в которых гибнут более трех тысяч человек. Штраф в 45 тысяч рублей и лишение прав ситуацию не спасают.

Подобные системы уже несколько лет разрабатываются в России и установлены на некоторые автомобили каршеринговых компаний. Если водитель трезв, замок разрешает запуск двигателя, если нет — машина глохнет. Однако массовое внедрение вызывает вопросы: в стране более 50 миллионов легковых автомобилей и 8 миллионов грузовиков. Скептики сомневаются, что собственники захотят добровольно устанавливать устройства и «продуваться» перед каждой поездкой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.