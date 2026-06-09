Фото, видео: www.globallookpress.com/Dmytro Smolienko; 5-tv.ru

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Вскоре «жертв» у ТЦК может прибавиться.

На Украине силовикам из ТЦК становится все труднее найти пополнение для ВСУ.

В Харькове, чтобы поймать прохожего — военкомам пришлось проводить целую операцию. Поняв, что догнать жертву пешком не получается, силовики ворвались в парк прямо на микроавтобусе. Ехали по лужайкам, тротуарам, разгоняя случайных прохожих — и в итоге смогли забрать мобилизованного.

Вскоре работы у ТЦК может прибавиться. Как сообщила бывшая пресс-секретарь Зеленского — Юлия Мендель — из украинских университетов и колледжей только в прошлом году отчислили 30 тысяч студентов мобилизационного возраста. Таким образом, у них больше нет отсрочки от потенциальной отправки на фронт.