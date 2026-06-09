Без мужа и детей: как солистка t.A.T.u. Лена Катина проведет лето

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

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У артистки четыре года не было возможности улететь в настоящий отпуск всей семьей.

Солистка группы t.A.T.u. Лена Катина распланировала семейный досуг на все лето. Своими идеями она поделилась с журналистами 7Дней.ru. У артистки двое детей — 11-летний сын Александр от первого супруга, музыканта Саши Кузмановича, и малыш Демьян, которому в июле исполнится три года.

Занимать мальчиков Катиной активно помогает избранник. Сейчас дети находятся в Чите — навещают бабушку, потом старшенький поедет в лагерь с друзьями. Воссоединиться и отправиться в совместное путешествие члены звездного семейства смогут только в августе.

«В августе наступит долгожданный отпуск. Четыре года мы никуда не летали отдыхать: то мы рожали, то мы растили, то мы строились… Наконец-то в этом году у нас совпало и время, и вроде как ребенок младший подрос. Поэтому улетим отдыхать», — поделилась исполнительница.

По собственным словам, Лена Катина — тревожная мама, но постепенно позволяет старшему сыну проявить самостоятельность. Впервые он побывал в детском лагере зимой, летом он отправится в то же место. Как подчеркнула артистка, оно и знакомое ребенку, и проверенное родителями.

«У нас там уже были друзья, и мы отправляем его туда с другом. Там все очень классно, интересно. Он ездил зимой на смену и сказал, что ему понравилось, поэтому мы еще и летом его туда отправим», — заключила Катина.

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