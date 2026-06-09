«Прорыв» на краснолиманском направлении. Лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: Коновалов Алексей/ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Танкисты успешно поражают цели, находящиеся на значительном удалении и вне прямой видимости. Каждый боевой выход приносит результат.

Экипажи танков Т-90М «Прорыв» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач уничтожили пункты управления БПЛА, замаскированные блиндажи и живую силу подразделений ВСУ на краснолиманском направлении. Самые яркие кадры из зоны проведения СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

В ходе воздушной разведки был выявлен опорный пункт противника, где фиксировались регулярные вылеты ударных беспилотных летательных аппаратов. Координаты целей оперативно переданы танковому экипажу, после чего боевая машина выдвинулась на огневую позицию. После наводки орудия танк нанес огневое поражение 125-мм осколочно-фугасными боеприпасами с дистанции свыше 10 километров, что позволило гарантированно уничтожить назначенный объект.

Уничтожение данной цели обеспечило резкое сокращение активности вражеских ударных БПЛА на этом участке фронта: противник лишился возможности наносить удары беспилотной авиацией. Использование закрытых огневых позиций с корректировкой огня по данным беспилотной разведки гарантирует танковым подразделениям эффективное поражение целей с минимальным расходом боекомплекта. Кроме того, подобный метод огневого воздействия обеспечивает скрытность от разведывательных средств неприятеля и значительно снижает риск ответного удара.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.