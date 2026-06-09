Фото: 5-tv.ru

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Некоторые пациенты стоматологов регулярно приходят на лечение кариеса, но годами не замечают других проблем.

Когда челюсть щелкает или «закусывает», а при жевании или даже в разговоре возникает боль, вероятно, это не просто особенность строения скелета. Часто люди относятся к этим симптомам легкомысленно и игнорируют их годами, что может привести к осложнениям. Об этом журналистам издания Газета.ру рассказал врач-стоматолог, ортодонт, кандидат медицинских наук Андрей Жук.

По словам доктора, щелчки появляются, когда суставной диск смещается и возвращается на место. В некоторых случаях это вариант нормы — если щелчки редкие, не сопровождаются болью, не учащаются и не ограничивают открывание рта. Но если звуковое сопровождение движения становится регулярным, усиливается, отдается болью в области уха или щеки, провоцирует головные боли, а челюсть будто заклинивает, дела плохи.

«Основная причина — дисбаланс. Чаще всего он связан с прикусом, неправильным положением зубов или их потерей. Сустав начинает работать в неестественной траектории, диск смещается, и со временем это приводит к воспалению и износу структур», — отметил врач.

Скрежет зубами, сжатие челюстей, напряжение в области лица усиливают нагрузку на сустав, и изначально неопасный синдром разрастается. Сам по себе сустав не восстановится, особенно в запущенных ситуациях доходит до деформаций. По словам Андрея Жука, ортодонты рассматривают сустав как часть единой системы. Они не только лечат зубы, но и поддерживают функциональность.

В борьбе с щелкающей челюстью врачи прибегают к коррекции прикуса, использованию капп для разгрузки сустава, работают с мышечным тонусом. Иногда проблема решается с минимальным вмешательством. Но необходимо воздержаться от самолечения — попыток «разработать» челюсть через боль, бесконтрольно применять ортодонтические инструменты и прочее. Любое воздействие должно быть обоснованным и выполняться специалистом.

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