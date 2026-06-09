«Душа так требует»: Галыгин начал собирать воспоминания участников СВО
Вадим Галыгин начал сбор воспоминаний участников специальной военной операции
Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru
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Шоумен решил заняться этим, следуя внутреннему порыву
Телеведущий Вадим Галыгин начал собирать воспоминания участников специальной военной операции. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на церемонии вручения национальной телевизионной премии ТЭФИ.
Шоумен отметил, что проект по поиску писем, записок и дневников ветеранов боевых действий находится на стадии разработки. По словам артиста, заняться этим именно сейчас, а не откладывать на потом, побудил внутренний порыв.
«Такой проект уже сейчас делаем, как раз по письмам, запискам и дневникам. Решили заняться сейчас потому, что душа так требует. Дело не в актуальности, а в позыве сердца», — подчеркнул Галыгин.
Кроме того, Вадим поддержал выдвинутую инициативу по сбору информации о подвигах российских военных в зоне СВО. Он назвал эту идею хорошей.
Ранее президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, обратился к участникам спецоперации. Заявление прозвучало после обсуждения письма главы киевского режима Владимира Зеленского.
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