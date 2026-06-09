Большая проблема на дороге: мини-«гелики» становятся новым трендом в Дагестане

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Это — электрический муравейник, в ГАИ на учет его поставить не получится.

Совсем маленькие внедорожники, так называемые мини-гелики, уже превратились в большую проблему на дорогах. Машинка электрическая, права не нужны, а за рулем может хоть подросток, хоть пьяный. Корреспондент «Известий» Мурад Магомедов оценил риски.

«Размер меньше обычного автомобиля почти вдвое. Но внутри все по-настоящему: руль, педали, автоматическая коробка передач, поворотники, электронный ручник и даже автохолд», — рассказал корреспондент.

Он выглядит, как уменьшенная копия легендарного внедорожника, а стоит, как подержанный автомобиль — 700 тысяч рублей. С первого взгляда кажется, что это дорогая игрушка для взрослых, однако машинка бодро едет и даже способна перевозить пассажиров.

«Даже сзади места очень много на самом деле… Три-четыре взрослых человека помещаются. Есть багажник», — показал Мурад Магомедов.

Работает чудо из Китая на электричестве и заряжается от обычной бытовой розетки. Вагаб Вагабов уже продал три такие машинки. Спрос колоссальный. Каждый день он принимает по 150 звонков. И почти все интересуются именно этим «геликом».

«Мы не советуем выезжать и ездить внутри города и на федеральных трассах. Ездить (можно. — Прим. ред.) по селам, по таким местам, где безопасность, так сказать», — отметил специалист по продажам автомобилей Вагаб Вагабов.

Сами продавцы признают, что этот транспорт создавался не для быстрого движения среди автомобилей и большегрузов. Максимальная скорость мини-"гелика» значительно уступает обычным машинам.

«Сейчас мы проводим эксперимент. Попытаемся разогнать мини-"гелик» до максимальной скорости — и вот на табло 57, а GPS-навигатор показывает 42, 43, 44. Максимальная скорость по навигатору — 45 километров в час, тогда как на игрушечном табло показываются цифры 65, то есть табло врет», — указал корреспондент.

Выходит, что это — электрический мопед с кузовом. Госномера такому транспорту не нужны. В единственных документах написано, что это — электрический муравейник, в ГАИ на учет его поставить не получится.

«Нет, нет, никак не поставить. Никаких документов на нее нет. Есть товарно-транспортная накладная. Товар как игрушка идет. Есть китайский паспорт и больше ничего нет на нее», — сказал Вагаб Вагабов.

Пока мини-"гелики» только набирают популярность, эксперты уже проводят параллели с питбайками. Когда-то их тоже считали безобидным развлечением, однако со временем мини-мотоциклы массово выехали на улицы городов и поселков.

«Пользоваться будут все, потому что всем нравится находиться вне контроля Госавтоинспекции. Всем нравится гонять и развлекаться без каких-либо последствий, пока не наступят фатальные какие-то события, когда там кого-то сбивает кто-то и так далее», — сообщил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Специалисты предупреждают, что безопасность зависит не только от максимальной скорости. Значение имеют дорожная обстановка, опыт водителя и наличие защиты. Эксперты советуют относиться к мини-"геликам» не как к игрушке, а как к полноценному транспортному средству.

«Даже скорость в районе 40 или 50 километров в час, на которой испытывают и проводят краш-тесты, приводит к серьезным последствиям, в том числе и к гибелям как пассажиров транспортного средства, так и пешеходов, которые находятся на дороге, поэтому использование такого транспортного средства может привести к печальным последствиям», — подчеркнул автоюрист Лев Воропаев.

Эксперты уверены, что популярность мини-"геликов» будет только расти. Сегодня они вызывают улыбки, удивляют прохожих и собирают тысячи просмотров в социальных сетях. Но история питбайков уже показала, что любой транспортный тренд рано или поздно проходит проверку реальной дорогой. И тогда главный вопрос будет не к самой технике, а к тем, кто окажется за рулем.