«Свои 35 лет начинаю в 50»: Галыгин рассказал о внутренней молодости

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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При этом артист заявил, что ощущает себя на 36.

Шоумен Вадим Галыгин признался, что в свои 50 лет чувствует себя значительно моложе. Об этом популярный телеведущий рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на церемонии вручения национальной телевизионной премии ТЭФИ.

«На какой возраст себя ощущаю? Ну, на любой … Ощущаю всегда себя лет на 35, может быть. Ладно, не буду врать, на 36», — с улыбкой сказал Галыгин.

При этом, отвечая на вопрос о «начале жизни» в 40 лет, Вадим отметил, что этот момент пропустил, однако решил наверстать упущенное.

«Я забыл начать свою жизнь в 40 лет, поэтому сейчас свои 35 начинаю в 50. Все запуталось», — пошутил ведущий.

Вадим Галыгин 8 мая исполнилось 50 лет. У него есть трое детей — дочь Таисия от первого брака, а также сыновья Вадим и Иван от певицы Ольгой Вайнилович. В феврале этого года стало известно, что в их семье появится еще один ребенок. Говоря о скором появлении малыша на свет, он подчеркнул, что готов к этому.

«Я всегда готов. Знаете, я все-таки пионер, я всегда готов», — добавил Вадим.

Ранее Галыгин заявил, что проводит со своими детьми много времени и для этого он старается рано вставать.

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