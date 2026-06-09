Небензя исключил переговоры по Украине из-за «языка хамства» Киева

Фото: www.globallookpress.com/Eduardo Munoz

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Он добавил, что Москве не о чем разговаривать с Зеленским.

Поведение украинского руководства говорит о бессмысленности проведения переговоров по урегулированию конфликта. Об этом сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности ООН.

Он отметил, что говорить о реальных переговорах сейчас невозможно, поскольку киевский режим разговаривает с Москвой на языке хамства и ультиматумов. По его словам, российской стороне сейчас не о чем разговаривать с главой Украины Владимиром Зеленским.

Дипломат также подчеркнул, что Россия продолжит добиваться поставленных целей спецоперации военным путем, пока украинское руководство не осознает ошибочность своего курса. Кроме того, Небензя заявил об уничтожении российской армией десяти военных предприятий на территории Украины.

При этом постпред добавил, что Москва отвергает любую имитацию переговорного процесса и рассчитывает на устойчивое и долгосрочное урегулирование конфликта.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о готовности России к переговорам по Украине и рассчитывает, что участники процесса отнесутся к нему серьезно.

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