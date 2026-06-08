«Она его ненавидит»: Мать Децла заявила о разбирательстве в суде из-за квартиры

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Сын музыканта попытался выселить свою мать из московского жилья.

Вопрос о дальнейшей судьбе московской квартиры, в которой проживают вдова рэпера Децла (настоящее имя — Кирилл Толмацкий) Юлия Киселева и их сын Антоний, предстоит решать в судебном порядке. Об этом рассказала мать музыканта Ирина Толмацкая во время беседы с Комсомольской Правдой.

Поводом для обсуждения стала запись, на которой 20-летний Антоний Толмацкий спорит с матерью. По словам Ирины Толмацкой, речь идет о принадлежащей ей квартире площадью около 130 квадратных метров в Москве, где Юлия Киселева проживает на безвозмездной основе с согласия собственника.

Как пояснила мать артиста, она на протяжении нескольких лет самостоятельно несет расходы по содержанию недвижимости, включая оплату коммунальных услуг.

«Никто никого не выгоняет! Это моя квартира. Я плачу за нее семь лет, хотя не живу там. Сейчас мне стало сложно, так как раньше были авторские отчисления, но с каждым годом их все меньше. Коммуналка составляет порядка 36 тысяч рублей. Юля за квартиру не платит», — рассказала женщина.

В связи с этим она предложила разделить жилье между Антонием и его матерью, чтобы каждая сторона получила свою долю и самостоятельно решала вопросы, связанные с ее содержанием.

По словам Толмацкой, Антоний неоднократно пытался обсудить этот вариант с матерью, однако договориться сторонам не удалось. В настоящее время молодой человек обучается на факультете журналистики МГУ, занимается музыкальным творчеством и перебивается у бабушки.

«Он просто пробует разные варианты. А она ему говорит: „Иди ты, сволочь!“ Он молодой, у него истерика после этого. Парень должен сепарироваться. <…> Родная мать довела сына, сняла и выставила в интернете — это говорит о том, что она его ненавидит.», — высказалась Ирина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Толмацкий признал: на видео он выглядел не лучшим образом. По его словам, за кадром остались обстоятельства произошедшего — предыстория семейного конфликта и меры, которые уже предпринимались для его урегулирования.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.