«Путешественнические дети»: Тодоренко и Топалов ездят в командировки всей семьей

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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По словам телеведущей, даже обучение сыновей в школе она планирует организовать дистанционно.

Телеведущая Регина Тодоренко и ее муж-певец Влад Топалов — многодетные родители, а еще участники множества публичных проектов, съемки которых часто проводятся за границей. Семилетнего Михаила, которого дома зовут Майклом, трехлетнего Мирослава и Федора, которому нет еще и года, пара берет с собой во многие рабочие командировки. Об этом их мама рассказала корреспонденту 5-tv.ru на церемонии вручения телевизионной премии ТЭФИ.

«Дети в командировке, но мы все равно там работаем, это же не развлечение. Но я, конечно же, выделяю крупицы времени, чтобы с ними съездить в зоопарк, на сафари, еще куда-то, на серфинг, на падел», — поделилась Тодоренко.

Как отметила звезда, она всегда ищет возможность порадовать сыновей своим стопроцентным вниманием — не отвлекаясь на работу. Но порой график настолько плотный, что приходится заботиться о них между дублями. Мальчики к такому темпу жизни и постоянным переездам уже привыкли.

«Уже да, конечно. „Путешественнические дети“ мы их называем», — сказала ведущая.

Ребята подрастают, и скоро придет время школы. На вопрос журналистки, как семья планирует организовать обучение мальчиков, Тодоренко долго ответа не искала. Во-первых, посмеялась и подчеркнула, что в школу они пойдут обязательно, образования их никто не лишит. А во-вторых, даже «путешественническим» детям сегодня доступны знания — в любой точке мира.

«Сейчас, слава богу, есть возможность онлайн-обучения, поэтому такой вариант, конечно, тоже (рассматриваем). Ну и есть педагоги всегда в тех странах, куда мы ездим», — добавила ведущая.

Быть востребованными артистами и родителями очевидно трудно, даже при наличии помощи родных и домашнего персонала. Кроме того, в многодетной семье остро стоит вопрос соперничества. Всем мальчикам хочется любви и внимания мамы с папой, и между ними порой вспыхивает ревность. Чтобы успешнее совмещать дела рабочие и домашние и никого не обижать, Регина Тодоренко придумала план.

Недавно она рассказала о нововведении — в календаре детей появились папины и мамины дни. Раз в месяц у каждого сына есть время, когда все внимание достается только ему. По словам многодетной мамы, благодаря этому решению сыновья стали мягче относится друг к другу. Поняли, что конкурировать за родителей больше не нужно.

Тем не менее усталость накапливается, и даже самые лучшие мамы чувствуют этот груз. Ранее в интервью 5-tv.ru народная артистка России Валерия поддержала Тодоренко, которая пожаловалась на тяжесть образа «сильной женщины».

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