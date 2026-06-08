«Алые паруса-2025» стали победителями Премии ТЭФИ-2026

Фото: 5-tv.ru

Проект Пятого канала «Алые паруса-2025» удостоен главной национальной телевизионной премии ТЭФИ в категории «Развлекательное вещание». Церемония награждения состоялась сегодня в Москве.

Трансляция праздника выпускников «Алые паруса-2025» получила награду в номинации «Трансляция культурного события». В 2025 году легендарный выпускной увидело 45,7 миллиона человек по всему миру, включая интернет и охват на международной орбите. Это самый высокий показатель за всю историю проекта.

Прямая трансляция всего праздника в эфире Пятого канала установила сразу четыре рекорда — в аудиториях «Все 25-59», «Все 18+», «Все 4+» и «Женщины 25-59».

Водно-пиротехническое шоу также транслировали другие федеральные каналы: его смотрел почти каждый третий зритель старше 18 лет. Совокупная доля эфира на четырех каналах составила 31,8%.

Онлайн-трансляция в интернете собрала 13,7 миллиона человек. Еще 300 тысяч наблюдали за выпускным в прямом эфире на больших уличных экранах в крупных городах.

Для организации трансляции на Дворцовой набережной, в районе Зимнего дворца были установлены передвижные телевизионные станции и специализированные комплексы съемочной техники. Они обеспечили сигнал с концертной площадки и акватории Невы. Было задействовано более 60 единиц съемочного оборудования, включая камеры и операторские краны. Съёмка велась со специализированных автовышек высотой от 30 до 50 метров и с верхних точек таких зданий, как Исаакиевский собор, телебашня, Кунсткамера, Эрмитаж, Биржа.

Для показа с движущихся объектов водно-пиротехнического шоу — брига «Россия» и катеров сопровождения — были использованы современные беспроводные системы передачи сигнала. В рамках технического обеспечения трансляции реализован отдельный проект по созданию волоконно-оптической сети в акватории Невы, что обеспечило высокое качество и стабильность передачи видеосигнала.

«Камеры были установлены не только непосредственно на площадке проведения праздника „Алые паруса“. Они открывали уникальные виды на город сверху, панорамы, неожиданные ракурсы. Это позволило зрителям наслаждаться живописными историческими зданиями и памятниками не только с наземных точек. Петербург обладает уникальной архитектурой со строгими линиями и изящными фасадами. Потому для нас было важно передать всю красоту и гармонию Северной столицы в лучших ее проявлениях, атмосферу торжества, а также подчеркнуть масштаб события», — рассказал технический директор телевизионной трансляции Константин Осутин.

Впервые ленинградский выпускной бал состоялся в 1968 году, однако спустя одиннадцать лет красивая ежегодная традиция прервалась. Праздник был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. Пятый канал несколько лет подряд является организатором водно-пиротехнического шоу. Также с 2005-го он бессменно обеспечивает прямую телевизионную трансляцию легендарного выпускного.

Национальная телевизионная премия ТЭФИ учреждена в 1994 году Фондом «Академия российского телевидения». С 2014 года организацией конкурса занимается Комитет индустриальных телевизионных премий. Награда присуждается за высшие достижения в области телевизионных искусств, а также за содействие повышению просветительской и культурной роли средств массовой информации. Победители получают бронзовую статуэтку Орфея, созданную по эскизам скульптора Эрнста Неизвестного. Премия ТЭФИ считается одной из самых авторитетных наград в российской телеиндустрии.

Материал подготовлен пресс-службой Пятого канала