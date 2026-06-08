«Окно к зрителям»: Киркоров рассказал, что он активно потребляет

Фото, видео: www.globallookpress.com/ Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Артист редко проводит время в интернете, его интересует другое.

Народный артист России Филипп Киркоров считает себя активным потребителем телевидения. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на церемонии вручения национальной телевизионной премии ТЭФИ.

Он отметил, что является одним из многомиллионных потребителей телевизионного контента, включая музыкальные, развлекательные и политические программы. Киркоров подчеркнул, что регулярно включает телевизор и при этом меньше проводит времени в интернете.

«Телевидение — это окно в мир, к зрителям. Я, наверное, потребитель один из миллионов телевизионной индустрии, программ музыкального, развлекательного, политического вещания. Я смотрю телевизор. Я живу гораздо больше телевизором, нежели чем интернетом», — сказал артист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Киркоров появился на премии МУЗ-ТВ с новым носом. Он стал миниатюрным, как будто слегка вздернутым и укороченным. Тут же в ассоциативном ряду появился покойный король мировой поп-сцены Майкл Джексон, кромсавший свой нос неоднократно и беспощадно.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.