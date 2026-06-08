«Ошибка 404»: учительница затравила школьника на выпускном

Фото, видео: © РИА Новости/Пелагия Тихонова; 5-tv.ru

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Безобидная, на первый взгляд, шутка на школьной церемонии обернулась громким скандалом.

В одной из школ Курской области учительница назвала школьника «Ошибкой 404» прямо на выпускном. О произошедшем в социальных сетях рассказала сестра подростка Анна.

«Присвоено официальное название Леша 404. За выдающийся талант действовать так, что любая попытка найти в его поступках логику или причину выдает системную ошибку. <…> Логика не найдена», — сказала педагог, вручая грамоту.

Родственница выпускника восприняла такие слова крайне негативно. По ее мнению, подобное поведение нельзя назвать педагогическим подходом. Анна заявила, что считает произошедшее травлей, а также подчеркнула, что ее брат — талантливый и способный молодой человек.

В разговоре с 5-tv.ru девушка отметила, что это не первый конфликт, связанный с учительницей. По ее словам, ранее претензии к педагогу уже возникали у других учеников и их родителей.

«Начали буллинг в сторону другой ученицы. И как бы уже были и заявления, и поход к юристам, то есть от другой ученицы. <…> Учительница, это класс на руководителях. Она преподает математику в школе. <…> Учитель всячески настраивал класс против друг друга», — сказала Анна.

Сестра выпускника также подчеркнула, что слова преподавателя были восприняты не как дружеская шутка, а как оскорбление, особенно учитывая публичный формат мероприятия.

После того как видеозапись с выпускного получила распространение в интернете, учительница связалась с семьей подростка. По словам Анны, педагог принесла извинения и попросила удалить опубликованный ролик, поскольку рассчитывает остаться работать в школе.

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