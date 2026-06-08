«Категорически запрещено»: почему в доме Преснякова и Подольской нельзя петь
Сын Подольской и Преснякова запрещает родителям петь дома
Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Даже в семьях известных музыкантов иногда появляется желание хотя бы немного отдохнуть от постоянной музыки и хитов.
В доме певцов Натальи Подольской и Владимира Преснякова запрещено петь. Об этом Наталья рассказала на сессии «Музконтент: как музыка формирует ценностные ориентиры молодежи» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).
По словам артистки, их старший сын Артемий фактически запретил родителям петь дома. Ребенок с ранних лет крайне негативно относится к домашнему вокалу родителей. Он настойчиво просит не устраивать концерты в квартире и строго следит за этим правилом.
«Тема не разрешает нам петь дома, поэтому за столом мы не поем. Просто категорически, с самого детства не разрешает нам петь. Мы даже пытались обижаться, но тут остается только понять и простить, обнять и стараться не петь, хотя порой это действительно очень сложно», — отметила певица.
При этом подобный запрет действует исключительно в домашней обстановке. На концертах и публичных выступлениях Артемий, наоборот, с удовольствием и гордостью наблюдает за творчеством своих родителей.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Подольская и Пресняков растят наследника. Главной «болью» в воспитании старшего сына Артемия для певицы Натальи Подольской стали домашние задания.
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