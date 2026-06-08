Тайные отцы и испытания судьбы: российские звезды, которые стали мамами после 40

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Кто-то решается родить ребенка, когда большинство уже думает о внуках.

Пятеро, четверо, трое… А кто-то решается стать мамой, когда большинство уже думает о внуках. Российские звезды неоднократно доказывали, что возраст — это не преграда для материнства. Кто родил после 40, скрывая тайны, сталкиваясь с трудностями и переполняясь счастьем, — и как это изменило их жизнь навсегда? Ответы читайте в новом материале 5-tv.ru.

Светлана Пермякова

Светлана Пермякова, известная зрителям по роли медсестры Любы в сериале «Интерны», долгое время мечтала о ребенке. Впервые матерью она стала в 40 лет — ребенок появился на свет 21 июля 2012. Дочь получила имя Варвара.

Изначально Пермякова не раскрывала личность отца, но вскоре сообщила, что им стал ее личный директор Максим Скрябин, которому на тот момент был всего 21 год. Несмотря на значительную разницу в возрасте и последующее расставание, родители поддерживают дружеские отношения ради дочери.

«Я многое позволяю — как бабушка, одним словом. Макс, напротив, очень строгий отец и не дает никаких послаблений: если стоматолог сказал, что нельзя конфет, их в доме не будет», — делилась актриса.

Марина Могилевская

Заслуженная артистка России Марина Могилевская, известная по сериалу «Кухня», впервые стала матерью в 41 год. У актрисы 19 августа 2011 года родилась дочь Мария. Имя отца девочки актриса до сих пор не раскрывает. Она отметила, что долгие годы стремление к материнству оставалось нерешенной задачей.

«Знаете, я уже много лет думала о ребенке, но все никак не складывалось: то времени не хватало, то не было рядом мужчины, от которого хотелось бы родить… Тем не менее каждую ночь, ложась спать, я грезила именно о дочке. Как видите, мечтать действительно не вредно: мысль притягивает желаемое!» — рассказывала актриса, ее слова привело издание StarHit.

Могилевская признавалась, что годы ожидания были непростыми, превращаясь в настоящую одержимость. Лишь после 40 лет актриса смогла «отпустить ситуацию» и позволить себе радость материнства. Рождение дочери стало поворотным моментом в жизни Могилевской: карьера отошла на второй план, приоритетом стала семья.

Мария Порошина

Актриса театра и кино Мария Порошина воспитывает пятерых детей. Первую дочь Полину актриса родила в браке с Гошей Куценко, затем трех дочерей (Глафиру, Аграфену и Серафиму) — в браке с Ильей Древновым. После развода с Древновым в 2018 году Порошина стала матерью пятого ребенка. Актрисе тогда было 40 лет.

Сын Андрей был записан на Древнова, однако в суде актер доказал, что не является отцом малыша. Вопрос об отцовстве до сих пор остается открытым.

Порошина в интервью неоднократно отмечала, что самостоятельно воспитывает всех пятерых детей. По информации СМИ, поклонники связывают появление сына с партнером актрисы по театральной сцене Ярославом Бойко. Сама Порошина заявляла, что отец ребенка — иностранец, а близкая подруга уточняла, что он является россиянином, не связанным с творческой сферой. Весной 2024 года Ярослав Бойко подтвердил роман с актрисой, однако Порошина не комментировала эти сведения и не объявляла о браке, несмотря на заявления Гоши Куценко о том, что актриса вышла замуж.

Актриса признавалась, что узнав о пятой беременности, смирилась с мыслью о том, что будет растить детей в одиночку. В интервью на федеральном канале Порошина рассказала, что после рождения сына чувствовала себя особенно одинокой. Ее поддержала мать, но в 2019 году Наталия Красноярская скончалась. Несмотря на трудности, актриса продолжила активно работать и заниматься воспитанием своих детей.

Эвелина Бледанс

Телеведущая и певица Эвелина Бледанс родила в 43 года сына Семена от третьего мужа, продюсера и режиссера Александра Семина. Беременность проходила относительно легко, однако во время планового УЗИ врачи обнаружили у плода складку на затылке, возможный признак аномалии развития. Некоторые специалисты советовали актрисе отказаться от родов, учитывая потенциальные риски для здоровья ребенка. Несмотря на предостережения, Бледанс решила сохранить беременность и после рождения мальчика посвятила себя его воспитанию.

Семен родился с синдромом Дауна. Актриса активно занимается его развитием, стараясь обеспечить мальчику условия, максимально приближенные к жизни обычного ребенка. Она регулярно делится успехами сына в социальных сетях, отмечая его посещение множества кружков и занятий. Бледанс подчеркивает, что Семен развивается и старается догонять ровесников.

Ольга Кабо

Заслуженная артистка Ольга Кабо родила в 44 года сына Виктора от второго супруга, бизнесмена Николая Разгуляева, 31 июля 2012 года. По словам актрисы, рождение Виктора еще больше сплотило их семью.

«Витя растет, ведет себя, как настоящий мужичок: ест как богатырь, ночью крепко спит, все время в настроении, всегда счастлив», — делилась Кабо с журналистами издания «Антенна-Телесемь» вскоре после появления сына на свет.

Мария Миронова

Народная актриса Мария Миронова в 2019 году на своей странице в социальных сетях разместила видео, снятое во время прогулки по древним Микенам в Греции. Внимательные подписчики сразу заметили изменения во внешности артистки и пришли к выводу, что она ждет ребенка. Вскоре предположения подтвердились. При этом раскрывать детали будущая мама не спешила.

«Пока я не в России. Бог даст, все разрешится, потом обо всем расскажу», — отвечала актриса журналистам StarHit. Ей тогда было 45 лет.

После этого интерес к личной жизни Марии Мироновой заметно усилился. Общественность пыталась выяснить, кто является отцом будущего ребенка, а различные версии начали появляться одна за другой. Сама артистка предпочитала дозированно раскрывать подробности. Сначала она сообщила, что уже давно состоит в браке. Кроме того, Миронова подчеркнула, что ее супруг не имеет никакого отношения к киноиндустрии и не является публичным человеком.

Однако такие объяснения не остановили волну слухов. Часть поклонников предположила, что избранником актрисы мог стать ее коллега Андрей Сорока. Параллельно возникла и другая теория. Некоторые издания писали о возможном романе звезды с состоятельным греческим бизнесменом.

Сама Миронова подобные догадки отвергала. Комментируя слухи о связи с Андреем Сорокой, она подробно рассказала о профессии своего супруга.

«Он директор по развитию крупной компании, которая очень известна на офтальмологическом рынке. Что еще людям надо? Показывать фотографии мужа? Но он не хочет фотографироваться, и я тоже. Я всю жизнь не любила личное выставлять, и у меня в семье никто этого не любит, сын Андрей, кстати, тоже. Никто не хочет себя демонстрировать», — опровергла Мария сплетни о романе с Сорокой.

Беременность, по признанию артистки, проходила непросто. Миронова не скрывала, что столкнулась с физическими трудностями, однако старалась концентрироваться на положительных моментах и не зацикливаться на сложностях.

«Признаюсь, физически пришлось нелегко. Но на минусах я стараюсь не концентрироваться. Не потому что их не вижу и я идиотка, а потому что это мой осознанный выбор. Я выбираю позитивно-конструктивный ракурс зрения», — рассказывала актриса.

В итоге беременность завершилась благополучно. На свет появился мальчик, которого назвали Федором. Для Мироновой это был второй ребенок. Старший сын Андрей к тому моменту уже давно вырос, поэтому артистке фактически пришлось заново погрузиться в заботы молодой мамы.

После рождения малыша вопросы об отце ребенка продолжили появляться в прессе. Миронова по-прежнему утверждала, что папа Федора — бизнесмен по имени Андрей и человек, далекий от актерской профессии. Однако спустя некоторое время журналисты обратили внимание на новый проект артистки. Сообщая о планах по созданию линейки полезных сладостей для детей, Миронова упомянула компанию. Позже СМИ выяснили, что генеральным директором этой же фирмы значится Андрей Сорока.

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