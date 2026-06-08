Тополя цветут, собаки чихают: как помочь питомцу пережить сезон пуха

Сезон цветения тополя может быть опасен для домашних питомцев

Фото: © РИА Новости/Алексей Мальгавко

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Начало июня принесло не только тепло, но и проблемы для домашних животных.

Во многих российских городах сейчас наблюдается активное цветение тополей. В этот период в воздухе появляется большое количество пуха, который способен доставлять дискомфорт не только людям, но и животным.

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев обратил внимание, что мелкие частицы легко попадают в глаза и нос собак. В результате питомцы могут начать чаще чихать, тереть морду лапами и испытывать раздражение слизистых оболочек.

При этом проблема не всегда связана непосредственно с аллергией. Как пояснил специалист, сам пух редко становится причиной аллергической реакции, однако способен переносить на себе другие раздражители.

«Сам по себе тополиный пух не является аллергеном, но он работает как переносчик пыльцы и даже спор грибов. Также пух является механическим раздражителем. Именно поэтому собака может чихать — необязательно это сразу аллергия. Пух может попадать в нос и вызывать рефлекторное чихание», — рассказал Голубев Агентству городских новостей «Москва».

Какие прогулки лучше отменить

Во время сезона тополиного пуха владельцам собак стоит внимательнее подходить к выбору времени и места для выгула.

Специалисты рекомендуют по возможности отказаться от длительных прогулок в ветреную погоду. Сильные порывы воздуха поднимают скопившийся пух с земли и значительно увеличивают его концентрацию в окружающей среде.

Лучше избегать маршрутов, проходящих через аллеи, скверы и другие территории, где растет большое количество тополей. Особенно осторожными следует быть владельцам небольших собак и животных с длинной шерстью, поскольку они чаще контактируют с пухом во время прогулок.

Почему лучше выходить вечером

Кинологи также советуют скорректировать привычный график выгула. По словам специалистов, вечерние прогулки могут оказаться более комфортными для животных.

Это связано сразу с несколькими факторами. Во-первых, наиболее активное распространение пуха приходится на первую половину дня. Во-вторых, ближе к вечеру повышается влажность воздуха, из-за чего большая часть пуха оседает на землю.

«Во-первых, нужно постараться сократить прогулки в ветреную погоду и по возможности выбирать маршруты, где пуха меньше. Во-вторых, можно переносить прогулки на вечер — в это время в воздухе пуха летает значительно меньше по разным причинам: пик цветения приходится на первую половину дня, также к вечеру растет влажность, и пух уже прибивается к земле», — пояснил Голубев.

Что делать после возвращения домой

Еще одна проблема сезона — пух, который застревает в шерсти животных и налипает на подушечки лап.

Если не уделять внимание гигиене после прогулки, собака может продолжать контактировать с раздражителем даже дома. Поэтому после каждого выхода на улицу специалисты рекомендуют тщательно осматривать питомца и при необходимости вычесывать шерсть.

Для облегчения ухода можно использовать дополнительные средства защиты.

«Если пух застревает в шерсти, можно смазать лапы детским кремом или специальным воском — тогда вычесать его после прогулки будет намного проще», — рассказал Голубев.

Регулярное вычесывание помогает не только убрать загрязнения, но и снизить вероятность того, что собака будет вдыхать частицы пуха, оставшиеся на шерсти.

Когда стоит показать собаку врачу

Эксперты напоминают, что обычное чихание во время сезона цветения не всегда говорит о серьезной проблеме. Однако существуют симптомы, которые нельзя оставлять без внимания.

Если питомец слишком часто чихает, постоянно трет морду лапами, испытывает сильный зуд или признаки раздражения сохраняются длительное время, стоит обратиться за консультацией к ветеринарному врачу.

«Обычно пух не сильно беспокоит собак именно из-за механического воздействия. Если же симптомы повторяются, питомец слишком часто чихает, трет морду, возникает зуд, нужно показаться ветеринарному врачу и исключить аллергию. Любые препараты — только по согласованию с ним», — подчеркнул Голубев.

Он также отметил, что в отдельных случаях специалисты могут рекомендовать промывание носа физраствором, однако самостоятельно прибегать к такой процедуре без назначения врача не следует.

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