Руферы повредили крышу Троицкого собора в Санкт-Петербурге

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Куденко; 5-tv.ru

Ущерб культурному и историческому наследию России оценили в сотни тысяч рублей.

Еще одной паре подростков не давала покоя слава Человека-паука. Они решили совершить вылазку на купол Троицкого собора, рискнув жизнью ради эффектных кадров. Но вместо этого стали героями криминальной хроники. После их восхождения оказалась повреждена крыша. Ущерб оценили в сотни тысяч рублей. Какое наказание теперь грозит руферам — выяснял корреспондент «Известий» Максим Облендер.

Они сами пришли покаяться. Стоя посреди собора, который еще неделю назад пытались покорить, показывают священнослужителям то самое видео. Словно кот или супергерой, руфер ловко взбирается под самый купол собора. Восхождение уложилось в минутный ролик, моментально улетевший в соцсети. Снимал как положено все, кроме своего лица. Будто есть правило: не снял — значит, залаза не было.

Забирался руфер по этой трубе. Оттуда — на один купол, потом на центральный. Со всех сторон — камеры. Не смутило экстремалов и то, что этот собор — главный собор Росгвардии по Северо-Западу. Здесь частенько дежурят машины ведомства.

Увидев тени на камерах, охрана собора вызвала полицию. Руфер и его товарищ, стоящий на стреме, скрылись. Итог: саперы осматривали крышу, специальная комиссия выявила повреждений почти на 350 тысяч рублей.

«Покрытие, особенно на куполах, — это абсолютно тончайшая конструкция, и любое механическое воздействие приводит к вмятинам. Даже реставраторы ходят по этой кровле очень аккуратно, в специальной обуви, со специальными навыками, потому что это очень уязвимая, сложно реставрируемая история», — рассказал руководитель направления реставрации и реконструкции архитектурного бюро Григорий Иванов.

Итог: уголовное дело и розыск. Что обычно в таком случае — редкость.

«Все вопросы — к родителям и лицам, их заменяющим. Максимум, что мы можем сделать, — привлечь их к административной ответственности по статье 5.35 за ненадлежащее исполнение обязанностей родителей. Там штрафные санкции небольшие, никакой ответственности нет. Гражданско-правовая ответственность наступает, если причинят какой-то материальный вред», — пояснил адвокат Игорь Теплоухов.

Это как раз тот случай. Даже если повреждения были до восхождения, доказать обвиняемым это будет сложно.

Лето и белые ночи — традиционный сезон у экстремалов. Петербург помнит, как в сентябре экстремал сломал позвоночник, упав с высоты. А на прошлой неделе ровесник этих парней разбился, упав с седьмого этажа. По иронии судьбы отпевали экстремала в этом же соборе.

Епархия ситуацию не комментирует, инженеры собора хотят лишь справедливого наказания, чтобы другим неповадно было.

«Это объекты культурного и исторического наследия России. Предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа до трех миллионов рублей либо лишение свободы на срок до трех лет. Уголовная ответственность за совершение такого преступления наступает с 16-летнего возраста. Если лицо не достигло 16 лет, то по уголовному делу оно привлекаться не будет. Однако к гражданской ответственности, то есть компенсации причиненного ущерба, лица привлекаются солидарно со своими законными представителями, то есть родителями», — пояснила адвокат Елена Сенина.

В любом случае вину и наказание установит следствие. Сейчас подростков доставили в отделение полиции, откуда они публикуют уже совсем другой контент.

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